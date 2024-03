U KOJE VREME JE NAJBOLJE DA UZIMAMO VITAMINE! Jedne UJUTRU, druge obavezno uz JELO, a treće nikako UVEČE

Važno je vreme kada unosimo vitamine! Jedni su idealni za jutro, a druge nikako ne uzimati uveče.

Izvor: Instagram / apoteek.ku

U vreme prehlade, gripa i alergija, vitamini su nam neophodni kako bismo ojačali naš imunitet. Doktori u više navrata upozoravaju da ne bi trebalo da ih uzimamo na svoju ruku jer imaju pravilan način unošenja. Na primer, usled preteranog unosa može doći do neželjnih efekata. Važno je i kada se uzimaju, odn. u koje vreme.

Stručnjaci sa "Mind Body Green" otkrivaju u koje tačno vreme treba da uzimamo određene vitamine.

Vitamin A

Vitamin A je lako rastvorljiv u mastima. Možete da ga konzumirate uz obrok koji sadrži zdrave masti. Dijatetičarka Maja Feler dodaje da trudnice I oni koji imaju problema sa jetrom bi trebalo pre upotrebe vitamina A da se savetuju sa svojim lekarom.

Vitamin B

Vitamin B ne bi trebalo da uzimate uveče, jer kod određenih ljudi, to može samo da napravi poteškoće sa spavanjem.Stručnaji savetuju da ga bolje uzmete ujutru, može i na prazan stomak.

"Kompleks vitamina B igra vitalnu ulogu u metabolizmu i proizvodnji energije, još jedan razlog zašto ej dobro da ga uzimate ujutru”, istakla je stručnjak za dugovečnsot Punam Desaj.

Vitamin C

Vitamin C se lako rastvara u vodi, ne mora da se konzumira uz hranu i može kad god da se popije. Naravno bez preterivanja. Stručnjaci upozoravaju da ljudi sa problematičnim bubrezima budu oprezni i savetuju se sa svojim doktorom pre upotrebe.Dnevna potreba za vitaminom C varira u zavisnosti od faktora poput uzrasta, pola i zdravstvenog stanja. Opšte preporuke ukazuju na dnevni unos od 65 do 90 miligrama za odrasle osobe.

Vitamin D

"Vitamin D bolje deluje kada ga uzimate sa obrokom koji sadrži masti," kaže dr Feler. Međutim, doba dana nije toliko važno.

Vitamin E

Vitamin E je takođe dobro uzimati uz jelo koji sadrži zdrave masti, poput avokada ili omega-3 masne kiseline.

Vitamin K

Vitamin K takođe je dobro konzumirati uz hranu. Vitamini koji se lako rastvaraju u mastima, poput A, D, E i K trebalo bi da uzimate sa jelom. Mnogo se lakše i bolje razlažu u organizmu.

Izvor: Lepa i Srecna

Šta je sa ostalim suplementima?

Gvožđe

"Gvožđe je mineral koji se preporučuju uz vitamin C kako bi se pojačalo njegovo dejtsvo", objašnjava dijatetičarka Maja Feler.

Takođe, nuspojave koje se javljaju kod konzumiranje gvožđa jeste zatvor. Ukoliko se javi kod vas, stručnjaci savetuju da se bolje odlučite za gvožđe u tečnom stanju.

Magnezijum

Postoje nekoliko različiite vrste i podtipova magnezijuma, te je najbolje da se pre njegovog konzumrianja savetujete sa lekarom ili farmaceutom.

Magnezijum bisglicinat: Ima specifične prednosti za kvalitet sna, tako da ga treba uzimati oko sat vremena pre spavanja.

Magnezijum citrat: Najbolje je uzimati ranije tokom dana sa malo hrane.

Magnezijum oksid: Najbolje je uzimati ranije tokom dana sa malo hrane.

Magnezijum malat: Najbolje je uzeti ujutru sa malo hrane.

Kalcijum

Kalcijum nam je neophodan kako bismo imali zdrave kosti i zglobove i funkcionalne mišiće. Međutim, ljudima sa niskim krvnim kalcijum može još više da snizi pritisak, ističe dijatetičarka Maja Feler. Druga napomena je da je apsorpcija kalcijuma ograničena na približno 500 mg odjednom, tako da je najbolje da vremenski razdovjite uzimanje suplemenata kalcijuma tokom dana ako konzumirate veće doze (npr. za potrebe gustine kostiju).