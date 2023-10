PIĆE KOJE STE SVI ZABORAVILI TREBA DA PIJETE 2 PUTA DNEVNO! Dr Voja: Nema hrane koja može da zameni ovu VITAMINSKU BOMBU

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić savetuje da svako jutro i večeri pijemo vodnjiku.

Vodnjika je narodni lekoviti napitak od divljeg voća koje se proizvodi u jesen i smatra se pravom vitaminskom bombom. Gastroenterolog dr Vojislav Perišić objasnio je u "Jutru" na Prvoj kako se pravi. Mora da sadrži jabuku i krušku, a savetovao je da napitak pijemo svako jutro i veče. To možemo da radimo ceo život, istakao je dr Voja i dodao da vodnjika povoljno utiče na organe za varenje i krvne sudove.

"Pre više od godinu dana donosio sam originalnu vodnjiku da je svi probamo. Bila je kiselkasta. Vodnjika se pravi od divljeg voća, a to znači da nema pesticida, nema toksina, ni hemikalija. Mora da ima antioskidantna voća. Dva kapitalna su jabuka i kruška. Šipurak, nar, gloginja, popupolja sa četinara, sve se to stavlja u jedan sud, 50 odsto toga mora da bude divlja jabuka i kruška, zatim dve čaše bobičastog voća, obavezno kupina. Nalije se voda i svi pitaju da li se dodaje šećer. Naš narod se plaši šećera. Šećer nije prooksidant, on samo poboljšava ukus", otkrio je dr Voja i dodao da možemo da stavimo šećer radi ukusa.

"Dodajemo šećer jednu do dve supene kašike, možda i malo više da poboljša ukus, jer jabuka daje kiselkast ukus. Mora da ostoji 25 dana. Ako vidimo da voda padne, dodajemo vodu. Vodnjika je koncentrat antioksidanasa. Nema nijednog prirodnog preparata da ima više antioksidanasa. Šta nam radi vodnjika? Tokom fermentacije, u njoj se proizvode antioksidantne hemikalije", rekao je dr Voja i savetovao:

"Treba da pijemo dve čaše vodnjike, ujutru i uveče. To možete da pijete ceo život. Ren je takođe kapitalni antioksidans. Mi svi imamo masne plakove na krvnim sudovima. Kada se oni upale pod dejstvom prooksidanata, onda dolazi do propadanja zida, tromboze, infarkta. Antioskidansi stabilizuju masne naslage da ne budu upaljene. Uzmete analizu CRP. Ako vidite da je visok, onda znate su plakovi masni", savetovao je dr Vojislav Perišić.