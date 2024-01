NISAM MOGLA DA DODIRNEM SVOJE TELO, SAMO BIH PLAKALA POD TUŠEM! Skinula sam 45 KG i došlo je vreme da vidite rezultat

Za godinu i po dana postigla je neverovatnu transformaciju o kojoj sada bruje milioni!

Izvor: TikTok/beckalosesit

Beka Gil, 32-godišnjakinja iz Češira u Engleskoj, postala je internet senzacija kada je na TikTok-u objavila put kroz koji je prošla tokom procesa mršavljenja. Za godinu i po dana izgubila je skoro pola svoje telesne težine. Nije bilo lako postići ovu transformaciju, istakla je Beka, ali brojka od 122 kg na vagi dala je hitno upozorenje - nešto mora da se promeni.

Opisujući svoj odnos sa hranom kao "prilično zastrašujući", Gil je u intervjuu otkrila da je krila hranu od roditelja kad je bila mala. Ove negativne navike trajale su i godinama kasnije, a onda je došao trenutak kada je Beka neprestano plakala. Stajala bi pod tušem i gledala u svoje telo satima.

"Otvorila bih frižider i ormare gde sam krila hranu, znala sam da ću svaki put jesti dok me ne pozli. Nisam imala nikakvu kontrolu. Činilo mi se da su to bili trenuci mog malog sveta. Samo bih jela sve što mi padne pod ruku", rekla je Gil kojoj je u septembru 2020. dijagnostikovan poremećaj prejedanja.

"Nisam bila svesna svojih navika u ishrani sve do pre nekoliko godina kada sam shvatila da nešto nije u redu sa mnom. Teško je jer ljudi misle da se samo prejedate, ali to je mentalna bolest. Podsvesno bih jela dok se nisam osećala bolesno. Čak i najmanja stvar koja je mogla da uznemiri, dovela bi me do toga da jedem. To je rezulitalo začaranim krugom. Moja težina me je učinila depresivnom. Nisam mogla ni da dodirnem svoje telo. Stajala bih pod tušem i samo jecala", rekla je Beka.

Nakon toga, Gil je počela da preduzima aktivne korake kako bi stigla tamo gde je želela na svom putu gubitka težine. Počela je da radi sa profesionalcima kako bi obnovila svoj odnos prema hrane i telu. Kako je objasnila, prelomila je u trenutku kada je shvatila da želi da poboljša kvalitet svog života. Obratila se doktoru, a sa terapeutom je radila punih 18 meseci.

"Imala sam privatnog terapeuta koji mi je pomogao da ponovo izgradim zdraviji odnos prema hrani i sopstvenom telu. Morala sam to da uradim pre nego što sam uopšte pomislila da smršam. Bilo je potrebno mnogo rada i truda da se loše navike iskorene, dok sam ujedno želela zdraviju rutinu", rekla je Beka.

"Morala sam da naučim kako da na hranu gledam kao na 'gorivo', a ne na bilo šta drugo. Morala sam da radim na slušanju svog tela kada je gladno, umesto da jedem radi zadovoljstva. Takođe sam morala da počnem da cenim sebe kao čoveka i da ne gledam na sebe tako negativno", rekla je ona.

Ipak, ova transformacija nije mogla da se dogodi bez operacije smanjenja želuca. Priznala je da ovu odluku nije donela olako. "Neki ljudi kažu da je operacija lak izlaz, ali niko ne shvata mentalnu bitku sa kojom se suočavamo. Za mene je operacija bila poslednji izbor jer sam isprobavala svaki mogući režim ishrane", rekla je ona. Pogledajte njen put mršavljenja: