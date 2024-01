DRSKA BABA NAVUKLA PANTALONE I PIČI! Vedrana Rudan jasno dala do znanja šta misli o slučaju Severina - Nije jedna od NAS

Nakon što je Vrhovni sud u Hrvatskoj poništio presudu Županijskog suda u Splitu, i Severini oduzeo zajedničko starateljstvo nad sinom kog je dobila s Milanom Popovićem, oglasila se i Vedrana Rudan.

Izvor: Instagram/Severina/Printscreen/Youtube/Happy

Književnica Vedrana Rudan (74) je objavila tekst pod nazivom "Severina nije naša cura", u kojem se raspisala o glavnoj temi u regionu, nakon što je Vrhovni sud u Hrvatskoj poništio presudu Županijskog suda u Splitu i Severini (51) oduzeo zajedničko starateljstvo nad sinom kojeg je dobila s Milanom Popovićem.

"Severina je opet ostala bez djeteta, hrvatske institucije samo rade svoj posao, ali to više nije VIJEST. Bilo je očekivano. Ko je, u hrvatskim okvirima, Severina? Ona je žensko koje se, od kako je stupilo na pozornicu, ponaša kao muško. Hoće slavu, hoće lovu, željela je i dobila dijete van braka. Zašto žene ne naručuju spe*mu poštom? Provocira institucije sistema, ne poštuje učiteljice, tete u vrtiću ni one ženske u centrima za neki rad. O velečasnim sutkinjama da se ne govori. Drska baba navukla je pantalone i piči li ga piči. E, kad bi ona pičila li ga pičila kući iza zaključanih vrata dok mužu sprema ručak, a u mislima se priprema za popodnevno glancanje i možebiti kasno noćno kre**nje, kad sredi kuću i kad on ugasi televizor… Ali ne! Ona želi biti javna ženska i tako navesti, po prirodi čedne Hrvatice, da se maknu od djece, crkve i kuhinje. Opa!’, započela je objavu.

Izvor: Youtube/NOVA S/Screenshot

"Seve nikako da nauči u kakvoj zemlji živi. Govori preglasno, misli, želi sina uz sebe, uostalom, poznato je da 99% Hrvatica dobije dijete nakon razvoda. Ne kapira Severina da mi koje smo dobile djecu kad smo odje*ale muževe nismo bile Severine. Mi smo obične babe, ženke koje imaju pravo na djecu, vrlo često ta prava koja dobijamo prelaze sve granice. Nakon rastave imamo pravo na brigu o hranjenju, oblačenju i školovanju djece. Nitko nam ne oduzima radost plaćanja treninga, instrukcija i osiguravanja krova nad glavom za našu djecu. Nekim sretnicama čak legne mjesečno na račun 150 eura alimentacije. Severina nije jedna od nas. Ona jeste građanka Republike Hrvatske. Ona jeste dobila vanbračno dijete pa ipak nema status obične majke. Da ima taj status je*alo bi se Hrvatskoj za nju, kao što joj se je*e i za sve hrvatske majke koje imaju vanbračnu djecu’, napisala je u nastavku.

"Vještica nije naša cura. Nije naša cura onako kako su bili "naši dečki", oni BBB koji su krenuli za Grčku da bi se tamo mlatili sa sebi sličnim huliganima. Pucale su glave, tekla je krv, jedan je dečko, srećom nije bio bluboj, izgubio život… Ma, sjećate li se tog slučaja? Čitava je Hrvatska bila na nogama. Naš Veliki vođa, Crkva, ministar spoljnih poslova, svi hrvatski momci koji su inkarnacija Lijepe naše urlikali su kako oni 'naše dečke' neće ostaviti na cjedilu. I nisu. Momci su građani Republike Hrvatske, svaka zemlja štiti svoje građane ma šta učinili. Slali su se ljekovi, brinuli smo hoće li ih Grci u zatvorima, jadničke nevine, gu*iti bez milosti, šta učiniti da ih se po svaku cijenu dovuče doma jer su ti huligani "naši dečki". Neke je BBB Hrvatska izvukla, pa su dvojica od njih krenula za Vukovar i tamo prebila nekolicinu dječaka jer su govorili srpski.Koga briga. BBB su 'naši dečki' i kad mlate. Bit će 'naši dečki' i kad nekog ubiju onako kako Severina nikad neće biti naša cura", dodala je, a potom zaključila:

Izvor: Instagram/screenshot/sonjadvornik

"Doduše, budimo objektivni. Njen protivnik nije neka šuša, nekakav kriminalac, monstrum ili, bože me sačuvaj, psihopata. Naprotiv. On je nježan otac i veliki dobrotvor. Teško je nabrojati koliko je izgradio dječjih igrališta, škola, bolnica, vodoskoka, kolikim je staricama Hrvaticama pomogao da pređu pješački… Smijemo li takvoj ljudini i sad već Našem Dečku oduzeti sina na, ne daj bože, dvije nedjelje mjesečno? Nema šanse! Naša Majka Tereza u pantalonama mora dobiti svoje dijete da ga pazi i mazi 24 sata dnevno 365 dana godišnje. I to je malo kad se u obzir uzme šta je do danas hrvatski heroj domovinskog mira učinio za Hrvatsku. Severina nek se je*e. Đe je vodoskok, Seve? Nema ga. Pa zašto bismo ti onda dali dijete? Samo zato jer je tvoje i samo zato jer ga voliš i samo zato jer on tebe voli? Vještice, nisi naša cura. Uskoro će u Hrvatskoj predsjednički izbori. Jasno mi je ko će biti Milanovićev jedini protivnik. Kako mene ova Hrvatska je*e?! Pred kakav me izbor stavlja?! Ili Zoran ili Milan. Ma, gonite se! Glasaću za Zorana pa makar me hrvatske institucije zbog toga strpale u ludnicu ili mi oduzele djecu",zaključila je.

Vedrana Rudan je inače poznata po tome da u intervjuima i svojim tekstovima bez dlake na jeziku dijeli svoje stavove o određenim temama, a mnogi su oduševljeni njenim načinom pisanja.