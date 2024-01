PREJEDALI STE SE I PADNE VAM "MRAK NA OČI" KAD STANETE NA VAGU? Uz TOP 3 saveta brzo možete da izgubite i do 10 KG!

Kako treba da izgleda proces mršavljenja posle praznika? Pročitajte kako brzo možete da izgubite i do 10 kilograma!

Izvor: Kurir TV

Višak kilograma nakon praznika je pojava koja muči većinu ljudi. Jedemo i više nego što je potrebno, telo zadržava vodu, alkohol dehidrira, a unosimo "tešku" hranu koja nas goji. Velika količina hrane može da izazove puno gasova i nadutost u stomaku. Ako ste se ovih dana prejedali i planirate da izgubite kilograme, donosimo vam top 3 saveta koji mogu da vam pomognu da smršate čak i 10 kilograma!

Količina hrane

Osnovno pravilo je da se ne prejedate. Postoje mnogobrojni saveti koji mogu da vam pomognu da izbegnete prejedanje, ali najvažnije je da jedete umereno i raznovrsno. Poželjno je da izbacite brzu hranu, testa, slatkiše i grickalice. Fitnes trener Marko Stojanović je jednom prilikom u emisiji "150 minuta" na Prvoj objasnio da je kalorijski deficit ključan za mršavljenje. To znači da morate da potrošite više kalorija nego što unosite. Potrudite se da smanjite unos prostih ugljenih hidrata i zamenite ih ugljenim hidratima iz voća ili celih žitarica. Na taj način smanjićete apetit i nećete imati nekontrolisanu potrebu za hranom, odnosno prejedanjem.

Proteini, masti i povrće

Trudite se da vaši obroci sadrže proteine, masti i povrće. Najbolje bi bilo da se vaš jelovnik sastoji od jaja, mesa poput govedine, piletine, svinjetine, jagnjentine, morskih plodova kao što su losos, pastrmka... Proteine kombinujte sa povrćem koje je nisko kalorično i ima mali udeo ugljenih hidrata. Povrće kombinujte sa niskim udelom ugljenih hidrata - brokoli, karfiol, spanać, paradajz, kelj, kupus, zelena salata, krastavac, tikvice. Kada se na ovaj način hranite, unosite proteine, vlakna, vitamine i minerale koji su od ključne važnosti za zdravlje.

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost je najbolji način za postizanje rezultata. Fitnes trener Marko Stojanović savetovao je da tri puta nedeljno imate trening snage. Pored toga, šetnja ili kardio trening znatno mogu da vam pomognu. "Svi misle da je brza šetnja bolja od trčanja, ali nije neka velika razlika. Problem je što se ljudi prvo bace na trčanje i brzo dođe do odustajanja. Zamislite čoveka koji sedi ceo život i sutra trči sat vremena. On će trčati tad i možda nikad više. Poenta je da postepeno menjaju rutinu. Ja klijentima dajem na početku lagane treninge, treba da se nauče pokreti i tehnika, a kasnije krećemo na ozbiljne treninge", rekao je Marko i otkrio da dve ključne stvari koje vode do uspeha - kontinuitet i disciplina!