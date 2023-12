AKO SE TUŠIRATE VRELOM VODOM, ODMAH PRESTANITE! Doktor upozorava: 4 dela tela su "NA UDARU" - moguća je i NESVESTICA

Pogledajte zašto je nezdravo da se tuširate vrelom vodom!

Izvor: Youtube/Screenshot/Trading Depot Ltd

Tokom hladnih dana imamo potrebu da se na različite načine ugrejemo. Jedan od njih jeste i tuširanje toplom ili vrelom vodom. Koliko je to zapravo zdravo? Doktor Mahijar Madahali koji na društvenoj mreži TikTok redovno objavljuje edukativno zdravstvene sadržaje i ovoga puta je podelio nekoliko važnih i korisnih saveta. U jednom od njih objasnio je da prevruća voda zapravo loše utiče na zdravlje. Prema njegovom mišljenju, ovo su četiri posledice korišćenja tople vode:

Vrela voda dovodi do suvoće kože

"Na površini kože nalaze se prirodna ulja koja je održavaju vlažnom. Vruća voda može da ih potpuno spere, pa može doći do suvoće", rekao je on i dodao da tuširanje ili kupanje u toploj vodi takođe može da proširi krvne sudove i tako poveća crvenilo i iritaciju kože.

Prevruća voda oštećuje kosu

"Prevruća voda može da ošteti kosu" objasnio je on. Zapravo, vrela voda je isušije i uništava, ona gubi svoju prirodnu strukturu, dovodi do iritacije vlasišta i bleđenje boje.

Suviše topla voda može dovesti i do nesvestice

"Ako se predugo tuširate toplom vodom, to može da dovede do naglog pada krvnog pritiska, a potom i do nesvestice", upozorio je ovaj vaskularni hirurg.

Vrela vod narušava imuni sistem

Ovaj hirurg je takođe upozorio da prekomerna upotreba tople vode dovodi do mogućeg narušavanja imunog sistema. Iako topla voda sama po sebi nije loša za naš sistem, ključno je da je koristimo odgovorno kako bismo izbegli opekotine, dehidraciju i preterani stres za telo.