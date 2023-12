VERENICA BOGATAŠA NA UDARU PROZIVKI ZBOG NEUKUSA! Pogledajte haljinu u koju se utegla - "Džaba milioni, ČIST KIČERAJ"

Još jedan modni promašaj Loren Sančez.

Izvor: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Loren Sančez, verenica jednog od najbogatijih ljudi sveta Džefa Bezosa, glavna je tema na društvenim mrežama. Mada svojim atraktivnom izgledom pleni poglede brojnih muškaraca, čini se da joj modni ukus nije jača strana. Makar ako je suditi po brojnim komentarima. Mnogi se čude zašto Loren često izgleda vulgarno kada ima mogućnost da angažuje najbolje stiliste sveta.

Ovoga puta, Loren je proslavila 54. rođendan na Sent Bartsu i to u veoma provokativnoj haljini. Dekolte je, kao i u većini slučajeva, bio naglašen. Nije nosila brushalter, te su silikoni pali u prvi plan. Ipak, mnogi smatraju da je ovo "pravi modni promašaj za ženu koja je u šestoj deceniji". "Čist kičeraj", "Žena dobro izgleda, ali to ne znači da treba ovako da se oblači", "Ovo je vulgarno", samo su neki od komentara koji kruže...

"Dan pre mog rođendana preplavljena sam ljubavlju i zahvalnošću što ću slaviti s ovim neverovatnim ženama koje su tako veliki deo mog života. Neke nisu ovde. Ove žene nisu samo prijateljice, smatram ih porodicom, verujem im i duboko ih volim. Ne zaboravimo da se i ja jako zabavljam s njima!", napisala je Loren Sančez na Instagramu. Da li se vama dopada njen stajling?

