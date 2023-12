U TOKU JE PANDEMIJA POSTKOVIDA, POSTOJE TRI SIMPTOMA! Pevač Željko Vasić bio nikad umorniji, pritisak otišao "U NEBO"...

Pevač Željko Vasić progovorio je o svojoj borbi sa takozvanim postkovidom!

Iako je pandemija korona virusa daleko iz nas, ipak posledice kovida mnogi osećaju i dan-danas. Lekari često skreću pažnju na posledice koje infekcija kovida ostavlja za sobom. Reakcije se razlikuju od čoveka do čoveka. I dok neko preleži kovid sa lakšim simptomima, drugi ih osećaju i nakon par meseci.

Jedan od njih je i pevač Željko Vasić koji je za RTS Ordinaciju govorio o svojoj borbi sa takozvanim postkovidom, a o tome da li se postkovid može sprečiti i kako se prepoznaje i tretira, govorio je prof. dr Branislav Milovanović, neurokardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

"Ja moram da kažem da ja to nisam odmah shvatio. Verujem da mnogi ljudi nisu ni svesni šta im se dešava, kao što ja nisam bio svestan i ja sam imao blagu infekciju, nisam imao ni temperaturu, ni kašalj, krvna slika mi je bila odlična, samo sam izgubio miris i ukus. To je bilo krajem 2020.godine", rekao je Vasić I nastavio:

"Poenta priče da je to vrlo lako prošlo kod mene i izašao sam iz te izolacije i normalno se kretao, funkcionisao, sa svojom suprugom često idem, pa pešačimo po sedam, osam, deset kilometara, kad koliko možemo. Onda sam se vratio na taj neki svoj ustaljeni tempo i to je bilo dobro prvog dana, drugog dana, međutim, trećeg dana ja sam osetio neverovatan zamor, kao nikada u životu", rekao je Željko i dodao da on od samog rođenja ima probleme sa srcem, odnosno VPV sindrom.

Šta je VPV sindrom?

Prema rečima dr Branislava Milovanovića, to je najprostije rečeno, urođeni poremećaj srčanog ritma, kada osoba ima urođeno poremećene puteve kojim se sprovode impulsi. Javljaju se češće aritmije, dosta napada lupanja srca. Doktor se dotakao pitanja i kako sada izgleda postkovid u odnosu na prve godine korona virusa.

"Sada je upravo ta pandemija postkovida i morate da imate tri simptoma, morate da imate novonastali umor koji traže duže od šest meseci ili po novoj klasifikaciji engleskoj, duže od tri meseca. Drugi simptom je poremećaj sna ili ne možete da spavate ili ste mnogo pospani u početku ili ustajete sa osećajem neosveženog spavanja i dalje ste umorni posle spavanja, ispavate se, ali je i dalje isto. Treći simptom je pad energije posle fizičkog napora. Ako se izložite nekom većem fizičkom naporu, samo vidite drugi dan padnete i ne možete da funkcionišete", naveo je neurokardiolog prof. dr Milovanović.

Objasnio je i da pored ta tri glavna simptoma postoje još dva simptoma: kognitivne probleme što je karakteristično za mlade osobe, kao na primer, problem sa pamćenjem, magla u glavi, slabija koncentracija, zaboravljanje. Kod velikog broja pacijenata dolazi do ortostatskih poremećaja, kao što su vrtoglavice, gubici svesti, kad se ljudima vrti u glavi, lupa im srce. Kad se uradi dijagnostika, ne nađe se ništa, ali može da se javi anksioznost, fobije, strahovi, depresija, da igraju mišići i onda se dešava da lekar pošalje pacijenta kod psihijatra.

Željko Vasić je zbog virusa korona posle nekoliko godina dobio povišen krvni pritisak:

"Opet je to problematično, pošto ja nisam osećao visok pritisak. Baš sam sa profesorom pričao, supruga je imala problema sa pritiskom, verovatno zato što smo mi već treći put, na primer, zakačili koronu, opet, ona se testirala, ja nisam i tako dalje. Nisam pridavao tome značaj, kao preležao sam već jednom, drugi put, kao šta sad imam, tako da nisam pridavao sad tome, prošlo je to i ja sam se osećao normalno i kad je ona merila pritisak, kao hajde da izmeriš, ti ne meriš nikad pritisak i izmerim pritisak jako visok, nešto 180 sa 100, koji ja uopšte ne osećam. Dobio sam tablete za pritisak, koje nisam želeo da pijem, na svoju odgovornost. Mislim, stvarno nisam želeo da pijem tablete za pritisak. Meni ne smeta to, džabe neko da mi kaže, ja ne osećam to, ja se osećam dobro, ja nemam nikakav problem. Međutim, ja sam promenio režim ishrane kompletno, evo i za godinu dana sam smršao dvanest kilograma i ja stvarno mogu da kažem, sad sam kao beba, što bi se reklo" , ispričao je pevač.

Za kraj, prof. dr Branislav Milovanović je rekao i koje navike treba uvesti u periodu oporavka od postkovida. Na prvom mestu tu je ishrana. Obično se preporučuje kod virusnih infekcija, namrnice bez glutena, laktoze i rafinisanih šećera. Zatim, mora da postoji suplementacija, nadoknada onog što vam fali u organizmu, recimo, kao što je vitamin D, vitamin C se obično daje, zatim vitamini B kompleksa i tako dalje. Naravno sve uz dogovor i savete lekara.