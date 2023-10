RODILA U 52. GODINI, POSTALA SOCIJALNI SLUČAJ! Glumica tada ostala i bez tezge u Skadarliji: Teško je biti majka i otac!

Ljiljana Jakšić oduševila je Srbiju kao Salveta iz serije "Kursadžije", a svi koji posećuju Skadarliju sigurno su je bar jednom tamo videli, pošto glumica već godinama nastupa u jednoj kafani.

Glumica Ljiljana Jakšić rastužila je javnost kada je jednom prilikom govorila o teškoj finansijskoj situaciji sa kojom se nosila duži vremenski period. Kako u vreme pandemije korona virusa Skadarlija nije radila, Ljiljana koja je samohrana majka ostala je tada bez primanja.

"Sedam meseci ne radim zbog korone. Cela ova situacija mi deluje kao neka zona sumraka iz koje nikako da izađem. Pre neko veče sam obišla restorane u Skadarliji i videla sam da su svi još jako stegnuti i gosti koji sede u baštama i ljudi koji rade. Sticajem okolnosti postala sam socijalni slučaj", rekla je Ljiljana i dodala da je dobila pomoć države, ali da joj je teško zbog otkazanih nastupa jer je samohrana majka.

"Bilo mi je uplaćeno 90.000 dinara za tri meseca i jedna advokatska kancelarija mi je svojim donacijama omogućila da odigram predstavu u Skadarliji i tu sam zaradila koji dinar", ispričala je glumica tada, a sada je poručila da od pozorišta danas više ne može da se živi.

"Mi smo imali neke sasvim normalne plate, imali smo neki varijabilni deo koliko radiš toliko dobiješ, tih godina je moglo normalno da se živi, tada nisam osećala nikakvu krizu, kasnije i poslednjih godina je to neka druga priča, ali dokle god sam radila u KPGT-u, Ljubiša je znao da nagradi svoje glumce i bila je to solidna plata da nisam morala da radim okolo", rekla je glumica u emisiji "Ispovest" i dodala:

"Ja sam volela i te tezge, tezga je pogrdan naziv, ja u svemu što uradim uradim 120 posto, nikada ne radim tek da bih uradila, ali se zovu predstave jer su mimo pozorišta".

Glumica je otkrila i kako je počela da peva u Skadarliji: "To je poseban deo moje životne priče, samo sam četvrtak, petak, subota od 21 do 23 časa. Tamo sam počela da pevam 1998. godine, četvrt veka sam ja u Skadarlji, počelo je tako što sam ja otišla da pozdravim neke specijalne goste i nešto odrecitujem i kada su shvatili da ja to mogu, a to su pre mene glumci radili i ja sam samo ušla u red tih glumaca, Ljubica Janićijević, Radomir Šobota, Peđa Stanić, Dobrila Ilić i Zorica Jovanović, a poslednjih 25 godina, ja to radim u liku dame Skadarlije. To je posebno zadovoljstvo, mnogo se razlikuje početak mog rada i sada, ali sve se menja u životu, pa i Skadarlija, pokušavam da ostanem kao glumac u boemskoj Skadarliji i danas, zahvalna sam što me prihvataju kao nekoga ko odrecituje, unese raspoloženje, dođe u kostimu iz davnih vremena ili je dobro da se obratim njihovim gostima na nekoliko jezika, na engleskom, francuskom, italijanskom, nemačkom i ispričam tu Skadarlijsku priču".

Ona je podelila i najintimnije trenutke svog života. Glumica je ćerku Dariju rodila u 52. godini, nakon pete veštačke oplodnje.

"Mislila sam da je to izuzetno važno i zato sam i istupila da podržim. Uvek volim da podržim kada sam sigurna u nešto, ja sam sigurna jer znam kako ja proživljavam svoje majčinstvo i tu ogromnu sreću koju sam doživela kada sam dobila dete, nema tu težine, to je velika radost, sve ostalo se savladava. Želim da podržim nešto što je veoma važno, a što je krucijalno pitanje za mnoge žene koje nisu uspele da se pomire sa tim da neće imati dece. Ja i dalje govorim svima da je mnogo važno potruditi se na tu temu na svaki mogući način, odnosno pronaći način postati roditelji, to je mnogo važno, mnogi roditelji gledaju možda u svemu tome gde su oni, šta se sa mnom dešava, da li ću imati vremena za sebe? Roditeljstvo je davanje, davanje i predavanje bez potrebe i očekivanja da će ti se vratiti, a vrati se kada prohoda, kada popriča, kada te zagrli, te ručice oko vrata, rečenica 'mama, volim te', poručila je Ljiljana i otkrila koliko je tešto biti i otac i majka u današnje vreme u našoj zemlji.

"Naravno da je jako teško, ali je najlepše na svetu kada je dete u pitanju, onda se termin teško neuklapa, ali nije ni malo lako. Obratila mi se jednom jedna žena koja je vodič, prišla mi je i rekla da je isto samohrana majka i da živi sama sa svojim detetom i da zna kako mi je. Ima žena koje uspevaju da budu same sa svojim detetom", rekla je glumica koja je jednom prilikom govorila i o ocu svoje ćerke.

