UGRADE PROTEZU U POLNI ORGAN I KLIKNU DUGME ZA EREKCIJU! Turski urolozi u Srbiji - detalji o operaciji. ŠOK!

Sve više muškaraca želi da se podvrgne estetskoj intervenciji kada je polni organ u pitanju, a vodeći turski hirurzi i urolozi otkrivaju sve o ovoj proceduri, najluđim zahtijevima i saradnji sa srpskim urolozima.

Izvor: K1 Televizija/Printscreen

Poslednjih godina andrologija je doživela veliku popularnost. Grana medicine koja se smatra muškom ginekologijom postala je toliko aktuelna, da teme koje su "do juče" bile tabu, više to nisu. Hirurgija polnog organa je nešto čemu se sve više muškaraca podvrgava, ne samo iz medicinskih, nego i iz estetskih razloga. Tim povodom, na K1 Televiziji gostovali su turski urolozi i Tanja Radenkov Medenica, specijalista estetske i rekonstruktivne hirurgije.

"Veliki broj naših pacijenata postaju muškarci i često nas pitaju da li se bavimo polnim problemima. Pošto je to u Srbiji tabu tema, uočljivo je da pitanje postave sa dozom stida. Pitali su jednom u tri mjeseca, potom jednom mjesečno, zatim na nedeljnom nivou par puta i tada sam došla na ideju da uvedemo estetsku urologiju. S obzirom na česta putovanja u Tursku koja su poslovnog karaktera, upoznali smo se preko zajedničkih saradnika i odlučili smo da u Beogradu radimo ono što se do sada nije radilo", rekla je Tanja Radenkov Medenica.

Turski urolog otkrio je da muškarce najviše muči nemogućnost postizanja erekcije ili prerana ejakulacija.

"Mi pratimo kakvo je tržište ovdje i šta se dešava. Posmatrajući cijelu Evropu, pomislili smo da radimo u Srbiji. Pacijenti se uglavnom susreću sa preranom ejakulacijom, problemima sa erekcijom i poteškoćama koje se tiču muško-ženskih odnosa. Pošto je u poslednje vrijeme urologija mnogo napredovala, donijeli smo odluku da svoje znanje prenesemo u Srbiju. Ono što hoćemo da kažemo, to je da mi ne pomažemo samo muškom svijetu, već i ženskom. Postoje muškarci koji imaju probleme sa erekcijom tokom cijelog života i njima ugrađujemo proteze koje se vežu za muški polni organ", objasnio je urolog iz Turske.

Muškarci koji žele da povećaju svoj polni organ, uglavnom su ubjeđeni da on svakako raste, ističe doktor. Važno je znati da se ne radi o teškom operativnom zahvatu, ali i da pacijenti imaju nerealne zahtijeve koje je nemoguće ispuniti.

"Postoji jedna stvar u kojoj muškarci griješe, a to je da misle da polni organ raste. Zapravo, to nije organ koji raste. Mi želimo da dokažemo da problem povećanja polnog organa treba da bude normalna stvar i ne treba da bude tabu tema. To je isto kao kada žena želi da smanji nos ili dio tijela kojim nije zadovoljna. Kada mi rješimo problem prerane ejakulacije, mi rješavamo i problem supruge i cijele porodice. Kada se problem erekcije riješi, onda se cio taj mir u porodici spašava i porodica može da se usredsredi na neki drugi vid problema", objasnio je.

Kako izgleda operacija?

"To nisu operacije sa teškim zahvatima. Ako imamo operaciju velikog i manjeg tipa, ove operacije karakterišemo da su srednjeg tipa. Uglavnom traje oko 2 ili 3 sata. Najpopularnija stvar je proteza koja sto odsto rješava problem erekcije. Muškarac posle operacije sat vremena odmara pod nadzorom, a posle nedelju dana dolazi na kontrolu i nastavlja sa normalnim životom", objasnio je urolog i otkrio najluđi zahtijev koji je dobio:

"Mi klijentu pokažemo koliko maksimalno i minimalno možemo, a oni uvijek žele makar centimetar ili dva više. To je nažalost nemoguće. Ima jedan primjer koji pamtim, a to je kada je klijent došao i skratio polni organ, dok je drugi pacijent tražio njegov dio da se doda na njegov polni organ. Mi radimo samo realne stvari i iskreno im kažemo da tako nešto ne može da se izvede", rekao je doktor.

Proteza je silikonska i spolja nije vidljiva.

"Pacijentima koji imaju problem sa erekcijom, dodaje se proteza koja se sastoji od naduvavanja. Kada pacijent želi da stupi u odnos, na podešivaču može da uključi da li postiže erekciju ili je smanjuje. To je najveći dio tehnologije koja je napredovala. Postoji garancija da ako se desi bilo šta nepredviđeno, da se popravi, ali to je stopostotno sigurno i šanse su minimalne. Taj dio se ne nalazi van ljudskog tijela. Iz unutrašnjeg dijela polnog organa izvadi se jedan dio i stavlja se dio proteze od silikona koji se spolja ne vidi, mnogo je sakriven. Čak ne postoji ni ožiljak", otkrio je ljekar.