U BOLNIČKOM KREVETU PLAČEM, NA HODNIKU GLUMIM ROKIJA BALBOU! Pokojni Marko Živić je samo jednom govorio o teškoj BOLESTI

Marko Živić bio je jedan od omiljenih filmskih, televizijskih i pozorišnih glumaca, napustio nas je prerano, a pamtićemo ga po beskrajnoj simpatičnosti, humoru i nezaboravnim ulogama kojima je dao dušu.

Glumac Marko Živić preminuo je u 50. godini od posledica korona virusa. Od slavnog glumca s bolom smo se oprostili 14. oktobra 2021. godine. Marko je imao zavidnu karijeru, velika prijateljstva, kumstva, devojku sa kojom je bio 10 godina i sestru koja ga nikad nije prežalila.

Bio je u stalnoj glumačkoj postavi Pozorišta na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta, dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, a samo godinu dana pred smrt ispričao je kroz šta je prošao i kako se oporavio nakon što mu je 2008. godine odstranjen zloćudni tumor.

"Imao sam mnogo sreće. Potpuno slučajno sam to otkrio. Otišao sam kod akademika dr Predraga Peška, direktora Instituta za bolesti digestivnog trakta, i tako saznao da imam abdomenalni problem, a zatim i bolest jednjaka. Danas imam rez od 15 santimetara, duž grudi i stomaka. Abdomen je zeznut. Oni su bukvalno vodoinstalateri, jer odstranjuju ono što mora da se odstrani i sklapaju ga od onoga šta imaš. Moja operacija je trajala sedam i po sati. Shvatio sam da imam dve opcije: ili da uđem hrabro ili da odustanem. Naravno odmah sam se odlučio za ovu prvu. Oporavak je bio dosta naporan", rekao je Živić u emisiji "Preživeli"na K1 televiziji i dodao:

"Bjela, Manda i ja igrali smo predstavu 'Let iznad kukavičijeg gnezda' to je bio moj povratak u BDP, gde je cela sala ustala i aplaudirala. Ja i dalje ispod kostima imam traku zalepljunu, 15 dana sam su me hranili preko infunzije".

Marko je nebrojani broj puta, odlazio na kliniku da mentalno podiže pacijente, a onda se prisetio boravka i otkrio kako se nosio sa teškom životnom situacijom u kojoj se našao - "Zvali su me često iz klinike da pshički dižem pacijente tamo. Išao sam da ih zasmejavam i verujem da sam nekome i pomogao. Kasnije sam postao maskota celog odeljenja. Tako je bilo i dok sam sam ležao u bolnici. Desi se da padneš mentalno u toku noći, jer dnevno primaš 6 ili 8 infuzija, a jedna kaplje 2 sata. Noću plačeš, jer si vezan za krevet, ali sam ustajao, šetao hodnikom i glumio Rokija Balbou. Boli te sve, ali ja sam glumio da boksujem sa nekim".

"Pacijenti su izlazili da me gledaju, smejali se, navijali. Moraš nekako da se iščupaš iz toga. Recidivi obično stignu kasnije nakon tih stresnih situacija, imao sam trenutak da kažem sebi ne mogu više, ali sam gurao kao buldožer, iako nisam imao snage", rekao je glumac tokom svog poslednjeg gostovanja u emisiji.

Bjela je na sahrani kolege i prijatelja Marka Živića održao potresni govor, a suza je suzu stizala!

