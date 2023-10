ZAŠTO JE JEDINA SEDELA TOKOM NASTUPA U TAKMIČENJU ZVEZDE GRANDA? Otkrila strašan razlog, a evo šta joj je žiri rekao!

Sara Nikolić privukla je veliku pažnju u takmičenju "Zvezde Granda" kao jedini učesnik koji je sedeo tokom nastupa, a onda je otkrila i zašto je to tako.

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" iznedrilo je brojne popularne pevače, a slavni žiri iz nedelje u nedelju žustrim komentarima i svađama privlači veliku pažnju javnosti. U ovonedeljnoj emisiji jedan duel je bio neuobičajen i drugačiji od svih do sada jer je prva kandidatkinja Sara Nikolić (24) iz Beograda sve vreme presedela na stolici, a voditeljka Sanja Kužet istakla je da postoje opravdani razlozi za to i dala joj reč da sama objasni o čemu se radi.

"Zaradila sam diskus herniju, odnosno išijas pre desetak dana i od tada sam na svakodnevnim terapijama. Do pre neki dan sam mislila da neću moći uopšte da dođem jer je moje ustajanje iz kreveta bilo jako teško, ali je izgleda moja želja da se pojavim ovde bila toliko jaka. Jer ja da pevam mogu uvek. Bar ja tako mislim, jer pevam stvarno iz duše", rekla je kandidatkinja čiju je iskrenost publika nagradila aplauzom.

Saša Popović je upitao prvu kandidatkinju zašto se nije javila i objasnila šta joj se dogodilo - "Mogli smo da te prebacimo za jedno 15 dana kasnije", rekao je Popović, a takmičarka je objasnila zbog čega to nije uradila: "Nisam htela da moje ograničenje pri hodanju bude smetnja ovome".

"Mi smo sve ovo napravili u funkciji ovog takmičenja i ti ništa nisi poremetila. Čak je nekad i interesantno da neko peva na stolici, veruj mi, iako znam da nije baš lako pevati na stolici. Znam kako si pevala na audiciji, bila si zaista bolja", rekao je Saša, nakon čega je Snežana Đurišić dala svoj sud o ovom duelu.

"Neću da komentarišem tebe jer prosto si bolesna. Saša zna najbolje kako ti pevaš kad je sve u redu i on će odlučiti dalje o tvom učešću. Ovo večeras nije bilo dobro jer jednostavno snage nema, ničega nema. Mogu da zamislim kako se osećaš. Zato sam dala kandidatkinji broj dva glas, iako mislim da je i ona malo omanula sa intonacijom. Svi hoćete da pevate nisko da biste bili sigurni, pa onda nema dinamike i nema ničega. Da je moglo, ne bih ni za jednu glasala", rekla je Snežana.

Mili se interesovao da li takmičarka radi i vežbe uz terapiju i izneo svoja znanja o toj temi: "Da ti kažem, kod diskus hernije jedino ti je vežba. Samo mišić može da ga vrati nazad ili operacija. Operacija je nezgodna, moj brat to radi i najbolji je u tome, čak je pomogao i našem Popoviću kad se bio iskrivio jadanput. I ispravio ga je. Vidi ga kakav je prav, čvrst, jak, stoji".

Saša je priznao da mu nije bilo lako - "Ja sam Saro to imao četiri godine, da znaš. Jedva sam išao i radio sam u to vreme, od 2005. do 2009. godine", rekao je Popović, a Đorđe David je otkrio koji je bio uzrok tome - "Kad voziš dvosede stalno".

"Ne, nije tačno. Onda sam bio kod MIlijevog rođenog brata. On mi je rekao šta da radim i neverovatno koliko mi je to pomoglo. Da ne pričamo sada o tim stvarima", zaključio je Popović.

