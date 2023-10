REKAO SAM DA ĆE MALA BITI ZVJEZDA, BRAJA NIJE VJEROVAO! Hrvatski estradni menadžer o Priji!

Estradni menadžer Edvin Softić rekao je kako je odmah znao da će Aleksandra Prijović biti zvjezda, dok se Braja tada nije složio s njim.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Aleksandra Prijović održala je tri spektakularna koncerta u krcatoj Arni i zakazala još četiri u Zagrebu, a estradni menadžer iz Hrvatske Edvin Softić prisjetio se kada ju je prvi put čuo kako pjeva. On je rekao da je odmah znao da će ona biti velika zvjezda.

Kaže da je sjedio sa Draganom Brajovićem Brajom, koji je za Priju uradio mnoge hitove, koji tad nije dijelio njegovo mišljenje i nije mu vjerovao.

"Poznati srpski autor, moj prijatelj Dragan Brajović Braja rekao mi je da sam vještac. Aleksandra Prijović tad je bila djevojka, negdje je nastupala s Ljubom Perućicom, a Braja i ja smo bili na ručku i slušali. Rekao sam mu kasnije u autu: 'Ljuba Perućica nikad neće biti zvjezda. Ali ova mala hoće'", prisjetio se menadžer Edvin Softić, a o tome je pričao i Braja u jednoj emisiji:

"Tu sam se zeznuo u startu. Promašio sam, jako. Aleksandra je u to vrijeme bila kao u offu, gurala je Ljubu u prvi plan i mislio sam da će on biti zvjezda. Nemam problem da kažem da sam se osramotio. Vještac Softić je bio sa mnom i rekao da griješim. Odmah je to vidio. Baš sramota, proklizao sam ", rekao je Brajović.

U Aleksandri je Softić odmah prepoznao onaj "X faktor" - "Sjajno pjeva, mirna je, povučena, sramežljiva žena. Svima govori 'Vi'. Godinu dana trebalo mi je da je naučim da mi kaže 'ti'. Nedavno smo bili u Beogradu, pričali i sad smo konačno na 'ti'. Jako teško joj je to išlo. Dobro vaspitana mlada žena koja je svojim trudom, glasom, stvorila apsolutno sve", rekao je Softić o uspjehu Aleksandre Prijović, koja je nakon pune tri beogradske Arene, rasprodala i četiri zagrebačke.

Pogledajte za kakvu "mašinu" je Prija "pukla" čak 150.000 evra:

