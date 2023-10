PREOTELA DRUGARICI MUŽA PA JE NAZVALA JADNICOM! Maja NEMILOSRDNA prema Subotićki - "Peca i ona treba da me urame!"

Maja Marinković šokirala je javnost kada je preotela nevenčanog muža svojoj drugarici Aleksandri Subotić.

Javnost je ostala zabezeknuta kada su isplivale slike na kojima Peca Raspopović i Maja Marinković razmenjuju nežnost na jednom bazenu zatvorenog tipa. Dok je Aleksandra Subotić javno plakala i kukala, oni su se baškarili, ipak na kraju je usledio preokret, pa se Raspopović vratio nevenčanoj ženi sa kojom ima sina Jovana.

Maja Marinković je sada je u jednoj emisiji prokomentarisala svoj postupak. "Nisam ja njega preotela...Nikome ništa nisam otela! Ja sam lepo rekla 'Gospođe, vežite kera za drvo'! U 21.veku niko ništa ne može da preotme. Kako neko to može? Do tog muškarca ne može niko da dođe, ako on to ne želi, rekla je ona i dodala:

"Ja sam njima ojačala ljubav i treba da mi budu zahvalni. Oni su posle mene procvetali. Jako bitna stvar je što ja mislim da sam njima otvorila oči. Da sam na njihovom mestu, ja bih svoju sliku uramila u ram! Neko te javno prevario, osramotio i ponizio! Kakva si ti onda jadnica kad možeš sve to da oprostiš, opet se vratiš toj osobi. Ja ne odobravam mešanje treće osobe, naravno, ali ako se to desi, a ti pređeš preko svega toga, onda si ti problem", rekla je Maja u emisiji "Magazin In".

