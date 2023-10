"NJEMU IDE ZAHVALNOST ZA SVE U MOM ŽIVOTU": Božo Vrećo otkrio da je u muzici SAMOUK, a evo kome posvećuje koncerte!

Pjevač nesvakidašnjeg izgleda, Božo Vrećo, živio je skromno sa majkom i sestrama, a najviše je patio zbog neprihvatanja u provinciji.

Izvor: Instagram/BozoVreco

Pjevač Božo Vrećo jedan je od najuticajnijih umjetnika današnjice. Svojim nesvakidašnjim izgledom i rijetko zastupljenim vokalom, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ovaj interpretator i autor sevdalinki rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči. Živi i radi u Sarajevu.

Odrastao je sa mnogo emocionalnih ožiljaka i neprihvatanja u provincijskoj sredini. Život ga tokom odrastanja nije mazio. Živio je skromno, jer je njegova želja bila da se bavi muzikom i da iskoristi šansu za koju je bio uvjeren da će mu se ukazati. Božo je po struci magistar arheologije, a to što nema formalno muzičko obrazovanje nije bilo prepreka da stekne svijetsku slavu.

Što se muzike tiče, samouk je, nikada nije išao na časove pjevanja, niti je svirao instrumente, a glas vježba tako što prati instrukcije na internetu. Sa dvadeset sedam godina se odlučio za sevdalinke, jer se na taj način poistovjećuje sa njenim junacima koji bi zbog ljubavi pretrpjeli sva stradanja.

Malo ko zna da on od svoje osamnaeste godine boluje od epilepsije. "Božanska milost me je izliječila, a moja pjesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živjeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i ljekovit. Moj lijek je u posvećenosti Bogu, i fokusiranju na umjetnost, koja ima božansku komponentu iscjeljenja", rekao je Vrećo i dodao:

"Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapjeva i krene putem koji osjeća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo - tvrdi on.

