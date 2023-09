Marko Gvozdenović oglasio se nakon priča da je navodno verio Mariju Karan.

Izvor: Instagram/marakaran

Kao bomba odjeknula je vest da se glumica Marija Karan navodno udaje za Marka Gvozdenovića, sina crnogorskog političara Branimira Gvozdenovića, kao i da ju je on verio. Prosidba se navodno odigrala nedavno u Crnoj Gori gde je par bio na odmoru, međutim sada je usledio obrt!

Marko Gvozdenović je u izjavi za medije demantovao ove navode - "Ova informacija nije tačna. Nemam apsolutno nikakve veze s Marijom Karan. Nejasno je zašto to neko plasira. To su iz nepoznatog razloga zlonamerne i netačne informacije. Ja nemam nikakvu komunikaciju sa osobom sa kojom me povezuju", rekao je Gvozdenović.

Marko je sin jednog od najkontroverznijih crnogorskih političara Branimira Gvozdenovića, koji je inače bivši ministar u Vladi Crne Gore iz perioda vlasti Mila Đukanovića i njegove stranke DPS. Mlađi Gvozdenović prema pisanju crnogorskih medija, već nekoliko godina uspešno se bavi građevinskim biznisom i osnivač je i vlasnik kompanije "Iron Investments and Advisory".

Kao i Marija ima brak iza sebe, on se na leto 2022. godine oženio, a glamurozna svadba organizovana je na plaži Galija kao i u hotelu Hilton. Gala proslava okupila je više od 300 zvanica među kojima i veliki broj političara, uticajnih i moćnih ljudi iz svih zemalja bivše Jugoslavije, preneo je "Story".

Ovako izgleda Marijin bivši muž s kojim ima sina:

Vidi opis SVI BRUJE DA SE UDAJE MARIJA KARAN, OGLASIO SE MARKO! Evo šta kaže sin crnogorskog političara na priče o VERIDBI! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/marakaran Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/marakaran/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO: