RAZMIŠLJALA SAM KAKO DA PREŽIVIM 3 GODINE BEZ NOVCA! Jelena Đoković: Nisam imala za MESO, postala sam VEGAN IZ MUKE!

Jelena Đoković je otkrila kako je prešla na veganski način ishrane - nije želela, već morala.

Izvor: TV Prva/screenshot

Skoro svi znaju da je Jelena Đoković, supruga našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića, godinama vegan. Ipak, malo ko zna da je na takvu ishranu prešla jer je morala, kako kaže, a ne zato što je želela. Ona se već dugo pridržava ishrane koja ne uključuje meso, mleko i šećer, a koju je započela još tokom studentskih dana.

"To se produbilo na fakultetu, kada me je prijatelj provodio kroz kampus u Milanu, pokazivao domove za studente i to koji bi potencijalno mogao da bude moj. Jedan se nalazio pored kantine, gde bi trebalo, svi koji smo na stipendiji, da jedemo. Taj dom je bio najjeftiniji, oko 150 evra mesečno, što je meni u tom trenutku bilo super. Nije to, naravno, bilo najbolje rešenje jer nemaš svoj toalet, deliš sobu, deliš kupatilo sa nekim, ali bilo je bitno koliko košta", rekla je Jelena kada je gostovala u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1 televiziji, dodajući da veganstvo nije bilo izbor, već "odluka iz muke".

"Počela sam da razmišljam kako da preživim tri godine jer nisam imala novca da jedem u, ne znam kakvim, restoranima, a nisam ni živela u domu gde imam kuhinju. Tako da je veganstvo krenulo iz muke. Mislim da se ljudi posvete zdravijem načinu života onda kada im dijagnostikuju nešto", rekla je Jelena i dodala:

"Sa veganstvom sam krenula i iz straha od bolesti. I to je najgori način da počnete i ne bih nikoga savetovala da bilo šta radi iz straha. Ja se trudim da to ne radim iz straha. Ja se nisam hranila skupom hranom tokom studentskih dana. Naravno, kasnije sam mogla da jedem skupu hranu zahvaljujući novcu koji imamo", ispričala je.

Ona je tada istakla da je pitanje da li će do kraja života ostati vegan, ali da joj je za sada najvažnije da se dobro oseća: "Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvek, ali ga ne jedem. Dobro se osećam i meni je to bio cilj, da nađem način kako da živim ovaj život budna, sa energijom, zdrava".

Najviše jede sirovu hranu

"Moja ishrana je 70 odsto sirova hrana, a 30 odsto skuvana. Najčešće jedem supu, bezglutensku testeninu, kinou, pirinač… Teško je danas naći pravu hranu i pripremljenu na zdrav način. Zato mi je važno da se dobro organizujem oko obroka i srećna sam što imam partnera koji je, kao i ja, posvećen tome da ostane zdrav i jak. Naši režimi ishrane se tek malo razlikuju", zaključila je tom prilikom Jelena Đoković.

Insistira da Tara i Stefan jedu zdravo

Jelena Đoković je jednom prilikom otkrila da sličan način hrane imaju i njihova deca, Stefan i Tara. Mada je često nailazila na nerazumevanje, supruga Novaka Đokovića istakla je da nemaju nikakve probleme, kao i da se u njihovoj ishrani ne nalazi ništa što je prženo.

"Stefan je imao normalnu ishranu sa mesom i ribom prvih godinu i po dana, a onda je prešao na biljnu ishranu i mnogo se dobro oseća, zdrav je. Tara je od početka samo na biljnoj ishrani, hvala Bogu, nikada nismo imali problema sa njenim zdravljem", rekla je Jelena u svom lajvu na Instagramu pre nekoliko godina i dodala:

"Deca su potpuno na biljnoj ishrani, bez ikakvih problemčića, jedu krompir kao ludi i krastavce i šargarepe. Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendam. Ništa ne pržimo, već kuvamo, jedu kuvani krompir ili pire", otkrila je, ističući da, ukoliko je potrebno, hranu zasladi medom, rogačem u prahu, sirupom agave, javorovim sirupom.

"Volim sve da spremim uveče jer je moj mališan jutranja ptičica puna energije, čim se probudi. Zato planiram jutarnje obroke za sve nas u večernjim satima. Potrebno mi je pet minuta", govorila je Jelena koja smatra da ukusna hrana ne mora da bude prerađena, već sveža i zdrava.