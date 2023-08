"NEĆU DOZVOLITI DA ME NELEČENI ALKOHOLIČAR I HOHŠTAPLER VREĐA!" Lukas brutalno uzvratio Futi - rat NE PRESTAJE!

Aca Lukas još jednom je, ali kako kaže i poslednji put, odgovorio Aleksandru Raduloviću Futi.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Rat između Aleksandra Radulovića Fute i pevača Ace Lukasa i dalje se ne smiruje. Nakon što je kompozitor izneo tvrdnje da mu Aca Lukas duguje novac i da zbog toga vodi sudski spor s njim, ubrzo se oglasio i folker koji tvrdi da od njega "neće dobiti ni evra".

Pevač je ispalio niz žestokih prozivki i optužbi na račun Fute i njegove pokojne supruge Marine Tucaković, a Radulović je istakao da ne zna o čemu Lukas govori. Nakon što je Radulović naglasio pevačima da neće odustati od svog novca, Aca Lukas je još jednom, ali kako kaže i poslednji put uputio poruku Futi.

"Opet nemušto, samo bolje uobličeno, jer je dao da mu neko napiše! Ali suština je da i dalje ništa nije rekao. Novci uzeti od pevača na ruke u kesu, koliki su "autorska dela" u većini slučajeva obeležena na masi istih sa: muziku komponovao xxx, jel plaćen porez? Žao mi je što se naravno estrada uglavnom, kad god je u pitanju nešto gde treba imati "muda" i oglasiti se, onda ćuti - rekao je pevač pa nastavio:

"Ja nisam od onih koji će da ćute kada ih prozivaju, i neću dozvoliti da me jedan rafinirani prevarant, hohštapler, i više puta lečeni, ali neizlečeni alkoholičar, vređa i proziva, i to uz stručnu pomoć, jer tekst koji je dotični poslao, prevazilazi njegovu pismenost i elokventnost! Ja se više neću oglašavati, za kraj ću još jednom ponoviti: Kako me je dotični prevario i kakvu torturu ovog bednika trpim samo ja znam, ali ću se sa tim boriti kako ja znam, ali ponavljam da me ovaj hohštapler neće reketirati! Svako, prevarantu Raduloviću, dođe na red! Kako ti reče! Ali nemoj misliti da tvoji marifetluci finansijski, i sve ino što sam već naveo, nemoj misliti da i to neće doći na red! Nemoj misliti da 'Lacky Sound' koji si (Midlus) blagovremeno ugasio, neće doći na red i tvoja piratska izdanja i kompilacije, među kojima prednjači moja malenkost, nemoj misliti da su baš svi pi**e i da će da ćute i nereaguju na tvoje napade, i tvoje šizofreno ponašanje! Ako misliš da te je neko savetovao dobro, time što se umesto da se baviš muzikom, ti se baviš sudom i tužbama pošto si tužio 80 posto estrade, onda si se z*jebao! Hej, majstore, batina ima dva kraja, a ovo što maltretiraš godinama mene i moju porodicu, i za to ćeš platiti, budi siguran! Ako veruješ u nešto, onda ti je valjda jasno da sve presude u životu ne donosi samo sud, i da se u tim i takvim presudama vidi ko je kakav čovek i ko je šta zaslužio! Osvesti se, i osvrni se malo", rekao je Lukas za Kurir.

"A o tome ko je samozvan a ko je 'nedozvan' neka procene ljudi i javnost! Ja samozvan se još bavim muzikom i to prilično uspešno, dok ti 'nedozvan' (a ne bi bilo loše da se dozoveš), čime se ti baviš? Obijaš sudove po zemlji i gušiš se u papirima, na kojima, nažalost, nisu note, nego tužbe i presude! Pa prema tome, prevarantu Raduloviću, ko ima i dalje kredibilitet da kaže živela muzika neka proceni narod! Živela muzika, završo je Aca Lukas.