PRE ĆU SE UBITI, NEGO ŠTO ĆU TI DATI IJEDAN EVRO! Lukasa jure izvršitelji, brutalno izvređao Futu!

Aca Lukas je saopštenjem odgovorio na optužbe Aleksandra Radulovića Fute da mu duguje novac.

Izvor: Kurir

Nakon što je Aleksandar Radulović Futa izneo tvrdnje da mu Aca Lukas duguje novac i da zbog toga vodi sudski spor s njim, oglasio se folker koji tvrdi da od njega "neće dobiti ni evra".

U saopštenju koje je Lukas poslao medijima izvređao je i Futu i njegovu pokojnu suprugu Marinu Tucaković, pa pojedine delove izostavljamo iz poštovanja prema Marininom liku i delu.

"Kada je moj slučaj u pitanju, a vidim da me je ovaj ljudski otpad i ološ pomenuo, moram da kazem da - da. Juri me on, zajedno s lešinarima, izvršiteljima, i hoće da mi uzme ako može i zadnje parče hleba iz usta, jer ima presudu koja je, nažalost, zbog moje naivnosti i neodgovornosti i donesena. On je mene tužio za album koji nikada nije snimljen, i za turneju koju je trebalo da organizuje, koja nije nikada održana, i to njegovom krivicom. Ja sam za tužbu saznao onog dana kada sam saznao i za presudu! Ja nisam video pozivnice za suđenja i tih puta se nisam pojavio na sudu i presuda je automatski izrečena - da je ovaj prevarant mene dobio na sudu! Ja sam, kada sam sve ovo saznao, bio u stanju šoka, nisam mogao da verujem da je čovek u stanju da uzima nešto od nekoga na takav način, a dobro zna da mu ovaj to nije dužan! E, vidite, ovaj dvojac je i to bio u stanju. Desetina pevača je sada na sudu s ovim ljigavcem od čoveka", između ostalog je napisao.

"Pošto meni lično hoćeš da bez prava ikakvog, uzmeš egzistenciju, mojoj deci hleb iz usta, što ti ne bi smetalo da nas sve vidiš na smetlištu, ja ti sada javno kažem, pre ću se ubiti nego što ćeš ti, go*no jedno, od mene uzeti i jedan evro koji ti ne pripada", poručio je Aca Lukas.

BONUS VIDEO: