ŠTA JE BRE OVO?! NAJEŽILA SAM SE! Ljudi poludeli za OGLEDALOM nasred ulice - stanu da snime selfi i ne vjeruju šta vide!

Internet je zaludilo ogledalo koje pokazuje kako vas drugi vide. Pogledajte reakcije!

Izvor: TikTok/truemirrorco_jwalter

Dan ne može da prođe, a da ne koristimo ogledalo. Ono je dio svakodnevne rutine, ali kada je reč o modelu koji pokazuje kako vas drugi vide, onda posvećujemo više pažnje. Ako ste ovih dana videli kako se ljudi masovno snimaju u ogledalu nasred ulice, možda ste saznali da je reč o modelu "True Mirror" (pravo ogledalo). Ako je suditi po mnogobrojnim reakcijama koje kruže društvenim mrežama, malo je reći da su ljudi fascinirani.

"Za razliku od tradicionalnih ogledala koja prikazuju obrnutu sliku, naše ogledalo 'True Mirror' nudi besprekoran i direktan odraz, baš onako kako vas drugi vide. Vjekovima su ljudi obrnuto gledali sami sebe u oči, zahvaljujući vodi i konvencionalnim ogledalima", opisuju ogledalo na zvaničnoj stranici i dodaju da možete da "doživite pravi kontakt očima sa svojim pravim ja".

Nije bilo potrebno mnogo da ovo ogledalo postane viralno. Snimci odraza broje milionske preglede na TikTok-u, a reakcije su različite. Mnogi postanu emotivni kad vide kako ih drugi gledaju, a ono što je posebno interesantno, to je da većina počne da ističe mane na svom licu. Komentari su brojni.

"Zašto sva ogledala nisu takva?", "Nisam bio ni svjestan do sada da ne gledam pravog sebe u ogledalu", "Nevjerovatno", "Naježilo me", "Ne vidim razliku", "Meni izgleda isto", "Ne razumijem", "Dakle, govorite mi da me ljudi vide drugačije nego što ja sebe vidim?", "Ovo ogledalo bi me uništilo", "Treba mi ovo", samo su neki od komentara. Inače, ovo ogledalo košta 230 eura. Pogledajte kako izgledaju reakcije ljudi koji su ga isprobali: