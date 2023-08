MUŽ JE TRI PUTA VERIO, ONA MU LUPILA ŠAMAR: Tijana Čurović nikad lepša - slike srpske glumice usijale mreže!

Atraktivna glumica Tijana Čurović, supruga srpskog glumca Slaviše Čurovića, pokazala izvajano telo na Instagramu

Izvor: Printskrin, Instagram/tijana_curovic

Tijana Čurović, srpska glumica koja je udata za srpskog glumca Slavišu Čurovića, objavila je na društvenim mrežama slike kojima je pratioce ostavila bez daha.

Tijana je pozirala u bikiniju preko kojeg je navukla belu košulju, a slike objavljene na Instagramu pokazuju da se nimalo nije promenila od kako smo je gledali na malim ekranima.

Pogledajte kako izgleda Tijana:

Tijana i njen suprug su se pre nekoliko godina razveli, a nakon sedam godina pauze, rešili da obnove vezu. Njihova romansa je počela pre 20 godina, a glumica nije krila da je svog partnera ošamarila posle prvog poljupca!

"Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu Balkan. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi 'Pretis lonac', a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila", pričala je svojevremeno Tijana.

"Nisam odmah bila zainteresovana za njega kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i rešenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: 'Da li bi ti bila sa mnom stalno?'. Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svesna da me je zapravo zaprosio".

Tijana je svojevremeno otkrila da nije odmah rekla "da" jer je smatrala da joj je prerano za udaju.

"Nisam ga definitivno odbila, samo sam odložila odluku. Posle izvesnog vremena zaprosio me je drugi put. Tada mi se nije svideo prsten. Treća je bila sreća. Već smo živeli zajedno i čekali dete pa mi nije preostalo ništa drugo nego da pristanem i time formalno potvrdim nešto iza čega sam svim srcem stala mesecima pre toga. Ja sam pravi primer da je upornost najvažnija. On je toliko bio istrajan i siguran da smo nas dvoje stvoreni jedno za drugo da sam morala da mu poverujem. Sad mogu da kažem da je bio u pravu", rekla je Tijana, prenosi Hallo.

