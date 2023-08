VEGANSKI NUTRICIONISTA UPOZORAVA SVE KOJI NE JEDU MESO: Ovako niko NE MOŽE da preživi, problem su namirnice u marketima!

Kako se pravilno hraniti ako ne jedemo meso?

Veganska ishrana je tema koja je sve više prisutna. Smrt ruske influenserke zbog ekstremno restriktivne ishrane nas podsjeća na značaj pravilne ishrane. Nutricionista Milan Nikolić, koji se i sam zalaže za veganstvo, otkrio je u emisiji "150 minuta" na Prvoj koji su potencijalni benefiti i izazovi koje donosi ovakav režim ishrane. Prema njegovim riječima, svi vegani moraju da imaju znanje o namirnicima koje konzumiraju, kako ne bi imali zdravstvenih problema.

"Ruska influenserka je u našim veganskim krugovima veoma poznata. Ona je bila na sirovom načinu ishrane, jela je samo voće, ali nije ni to problem. Ona u jednom trenutku nije ni jela, a potom je jela jako malo. Niko ne može da preživi sa jednom voćkicom. Durijan koji je jela, jeste jako zasitan, ali nema ništa u sebi od zaštitnih materija, a ona nije bila zaštićena od infekcija. Kažu da dugo nije pila ni vodu. Ako ne pijete vodu i dobijete infekciju koja izaziva dehidraciju, organizmu hitno morate da nadoknadite vodu. Zajedno sa anoreksijom, dovelo je do tragičnog ishoda. To nema veze sa veganstvom", rekao je Milan Nikolić i otkrio kako se on hrani:

"Mi, vegani, možemo da imamo višak kilograma. I vrhunski sportisti su vegani. Ja sam bio sirov vegan, sada sam pretežno sirov. Kad su tropske vrućine, onda jedem lubenicu pretežno, a zimi jedem više kuvano. Balansiram. Neko ko se deklariše kao vegan, može da živi na tropskom voću, ali mora da ima neko znanje. Treba sve da se unese u dovoljno optimalnim količinama. Ja sam i dijetetičar. Ako neko ima dijabetes, mora da se prilagodi načinu ishrane kojim će da unese sve ono što mu je potrebno", rekao je nutricionista i dodao:

"Treba da provjerite koji vitamini i minerali vam fale. Ako naglo mršavite, znači da nešto nije u redu. Naš narod posti, a post je veganska ishrana. Ako hoćemo dugoročno da budemo vegani, moramo da konsultujemo stručnjaka, provjeravamo redovno zdravlje, makar krvnu sliku jednom godišnje", upozorio je Milan Nikolić i istakao da su danas problem namirnice koje kupujemo.

"Veganstvo je prirodan način ishrane koji je za nas predviđen, ali je problem kvalitet namirnica koje nalazimo u supermarketima. Ja se hranim voćem, ali ja ne mogu da pronađem zrelo voće. Mogu lubenice, breskve rijetko nalazim zrele, grožđe i može da se pronađe. To znači da moramo da prilagodimo ishranu i da pažljivo izaberemo šta imamo od voća i povrća. Ja sam počeo da gajim svoju hranu. Kad sačekate punu zrelost i kad znate da to nije tretirano, ne može da se poredi sa onim na pijaci. Svi mogu da budu sirovi vegani, ali ne mogu oni koji žive na ekstremnim hladnoćama. Ljudi ne znaju da sve hranljive supstance moraju da se unesu. Ima nas puno stručnjaka, ljudi moraju malo više da istražuju, a ne da se hrane na svoju ruku kada je takav način u pitanju", objasnio je Milan Nikolić.