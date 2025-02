Hranislav je otkrio da je imao dozvolu za posjedovanje pištolja, te istakao da ga najviše od svega boli upravo nepravda.

Hranislav Dimitrijević iz Konareva kod Kraljeva ranio je lopova koji ga je pljačkao, ali tu nije kraj. Naime, lopov ga je tužio za pokušaj ubistva i nanošenje teških tjelesnih povreda. Iako je već isplatio više hiljada eura, sada ga čeka novo ročište – lopov traži čak 2 miliona za duševnu i fizičku bol i pretrpljeni strah.

"Radnja je baš u okviru dvorišta u kući, a to je na Ibarskoj magistrali od Kraljeva prema Raški. Jedno 7-8 kilometara, tu smo. Te noći me je probudio alarm. Ja sam izašao, obično izađem da vidim šta je, probudio me alarm. Kad sam tamo otišao, vidim izvaljena vrata. U tom momentu ja sam pištolj ponio, lično repertirao. Lopovi, dvojica, mladi ljudi izlaze na vrata, ja pokušam da repertiram pištolj, nemam snage, prestravio sam se i ne mogu da podignem nogu i naslonim na koljeno i repertiram pištolj. Oni su me napali, ja sam se srušio dolje na asfalt, on je pokušao nogom da me udari. Ja sam u tom momentu izvadio pištolj, opalio dva metka i jedan ga pogodio. Odmah sam ušao u kuću, zvao policiju i tako, šta da kažem... Znači, u svojoj rođenoj kući, u svom rođenom lokalu..." priča Hranislav.

On je otkrio da je imao dozvolu za poskedovanje pištolja.

"Evo, ja ću vam odgovoriti. Jesam, to je normalno, dozvolu za pištolj sam imao, a nikad nisam imao problema sa zakonom" dodao je Hranislav.

Sin Hranislava Dimitrijevića rekao je da niko nikad u njihovoj kući nije imao problema sa zakonom.

"Poslednjih sto godina smo ovdje, niko nikada nije imao problema. Taj jedan, što je došao odnosno dvojica su došli tu, napravili su nam silne probleme, tako da se sudimo deset godina. Vidite, to što se desilo, desilo se. Moj otac ga je u samoodbrani pucao, nije ga čak ni nišanio ni ništa, ali desilo se da ga je pogodio. Znači, šta tu da se radi. Ti lopovi su imali podebeli dosije, oni su pljačkali pumpe i prodavnice. U svim selima ovdje, u krugu od 20-30 kilometara, znači niko ih ne sprječava. Čak su prije sedam dana, prije nego što su došli nas da opljačkaju, imali oružanu pljačku sa pištoljem koji su isto ukrali u Kraljevu. O tom pištolju se ništa ne zna, čak ih je sud za to sudio na pojačan nadzor roditelja. Za pištoljem se traga, ne zna se, niti se dan danas ne zna gdje je, možda se i danas sa njim negdje pljačka, negdje se, eto, otima imovina" rekao je sin, pa nastavio:

"Koštalo nas je dosta novca, koštalo je mog oca, prvo njega, prvenstveno, i zdravstvenog stanja. Čovjek je svašta od operacija radio, dobio od toga i šećer, i pritisak, i operisao je srce, znači otvorenu operaciju srca, mijenjao je zalizak. I sve to mu je, posle toga, posle tog događaja, doprinelo tome, eto. Uništen je i finansijski i zdravstveno.

"Takođe, to ide i ka nama, jer vidite, ja sam drugi optuženi u ovom procesu, a moj brat je isto treći optuženi. Samo eto, ne znam zašto je lopov, da bi nadoknadio svoju štetu, tužio mog oca, pa se nadajući da moj otac nema sredstava da to izmiri, on je tužio i mene i brata, zato što nam je otac neku imovinu podijelio, da se od toga naplati, da ne bi ostao bez naknade za svoj posao" rekao je sin.

Inače, za navodni pokušaj ubistva i nanošenje teške tjelesne povrede, Hranislava je Viši sud u Kraljevu osudio na godinu dana kućnog pritvora bez elektronskog nadzora.

"On je dobio godinu dana bez nanogice kućnog pritvora, što je uredno izdržao i uredno je platio, pošto je osuđen, platio je troškove tom punomoćniku od lopova, koji su bili u iznosu 466.500 dinara, koje on sad ponovo traži da se plati njemu, a već smo jednom platili. Znači, čovjek neće da se otkači od toga.

2Dok je moj otac ovdje bio u kućnom pritvoru, taj lopov se oporavio od tog metka, izvađen je. On je 2018. ponovo uhvaćen i ponovo je bila trgovina opojnim drogama i stavljanje u promet. Znači, njega su za to djelo osudili uslovno na dvije godine, a moj otac za ovo što je branio sebe, što je branio moju djecu, bratovu djecu, mene, brata, što je prvi igrom prilike izašao tamo, dobio čovjek zatvor godinu dana da izdrži i da plati sve što se može platiti. I opet se tuži, znači da još nije dosta" rekao je njegov sin.

Hranislav je, uplakan, istakao da mu najteže od svega pada nepravda.

"Totalno su me upropastili, i finansijski i zdravstveno. Sve je išlo naopako. Totalno sam uništen" rekao je Hranislav kroz suze.

"Lopov me tuži za odštetu i traži 2.000.000 dinara"

Lopov kog je ranio tada bio je lakše povrijeđen, a Hranislava su odmah priveli. U znak podrške komšije i mještani blokirali su Ibarsku magistralu kako bi Hranislava oslobodili.

"Nismo htjeli da prekinemo blokadu sve dok ga nisu pustili iz zatvora. Rekli su da će ga pustiti jer je štitio svoj život i imovinu. Ne znamo ni što su ga privodili, je l' treba da svako od nas dođe u situaciju da nas lopov ubije? Polomili su mu vrata, uzeli džak od pasulja i sve cigarete stavili u taj džak. Polomili su mu i kasu" ispričali su meštani Konareva.

Hranislav bi to prežalio, ali bahati pljačkaš nije odustajao. Protiv Kraljevčanina podnio je dvije tužbe za duševni bol i povrede koje je pretrpio u krađi.

"Međutim, izgubio sam na sudu to što sam branio svoj život i imovinu i tu ne bude kraj. Lopov me tuži za odštetu i traži 2.000.000 dinara, na šta sam ja uzvratio istom mjerom i ja tražim sada dva miliona dinara. Nakon nekoliko nedolazaka njihovog advokata sudija je odlučila da obustavi postupak ili da ga pošalje na Viši sud u Kraljevo, kako su i tamo odlučili da se postupak obustavlja, lopov je uložio drugu žalbu Vrhovom sudu u Beogradu i sada čekamo ishod" kaže Hranisav.