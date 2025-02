Rusko-američki pregovori o kraju rata u Ukrajini posvađali su evropske lidere.

Evropski lideri sastali su se u Parizu u ponedeljak 17. februara na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Makrona kako bi Evropljani zauzeli stav po pitanju pregovora o kraju rata u Ukrajini. Na Minhenskom bezbjednosnom sporazumu, koji je održan prethodnog vikenda od 14. do 16. februara, specijalni američki izaslanik Kit Kelog je saopštio da je Evropa isključena iz pregovora i da će biti konsultovana za mišljenje.

Prema pisanju "Politika", evropski lideri imaju oprečne stavove i žestoko su se međusobno posvađali. U Rijadu u Saudijskoj Arabiji danas su se sastale američka i ruska delegacija u prvoj fazi pregovora, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je otkrio detalje sa sastanka, a novinarka "Fox News-a" Džeki Hajrnih pozvala se na diplomatske izvore koji tvrde da je poznat načelni plan za Ukrajinu koji se sastoji od tri tačke.

Sastanak u Jelisejskoj palati održan je u ponedeljak u Parizu na poziv francuskog predsjednika. Trajao je oko tri i po sata bez konkretnog rešenja osim ujedinjenog stava da je Ukrajini potreban dugotrajan mir i da evropske članice Alijanse moraju da rade na povećanju budžeta za odbranu.

"Svi smo svjesni da se takvi sastanci ne zadržavaju odlukama", rekao je poljski premijer Donald Tusk.

Jedna od glavnih tema koja je izazvala buru na sastanku jeste slanje trupa u Ukrajinu. Američki predsjednik Donald Tramp je već izjavio, u više navrata, da neće biti slanja mirovnih trupa u Ukrajinu kao i da se ona neće pridružiti NATO savezu.

To zapravo znači da bi Evropske države, članice NATO i Evropske unije, u budućnosti morale same da se brane od neke potencijalne ruske invazije u budućnosti. Britanski premijer Kir Starmer je naveo nakon sastanka da je njegova država spremna da pošalje svoju vojsku ako dođe do opšteg konsenzusa, ali to se nije dogodilo u ponedeljak.

Makron je zbog toga odlučio da organizuje hitno još jedan sastanak, prenosi "Rojters". Sastanak bi trebalo da bude organizovan u sredu 19. februara i na njemu će prisustvovati Norveška, Kanada, Litvanija, Estonija, Letonija, Češka Republika, Finska, Grčka, Rumunija, Švedska i Belgija.

