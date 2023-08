KADA SE TO DESI, LEKARI TI ODSEKU NOGU: Milić Vukašinović se oglasio posle operacije - "Doktor se zaprepastio"

Roker Milić Vukašinović pušten iz bolnice nakon operacije

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Roker Milić Vukašinović, operisan je prošle nedelje nakon višednevnog bola u nozi. Roker je otkrio da su mu lekari pronašli 5 aneurizmi na levoj i desnoj nozi, s tim da je bol poticao od jedne koja je bila uvećana pet puta.

"Kako je noga počela da me boli, onda sam počeo da razmišljam šta je razlog. Znao sam da su to sigurno krvni sudovi u nogama. Na butini sam imao neku izraslinu za koju sam ja odlučio da je masno tkivo. Suzana, moja supruga je govorila da vidim šta je to, međutim, ja sam joj govorio nemoj da se brukam kada je masno tkivo. E onda kada smo otišli kod lekara i kada sam mu pokazao moje masno tkivo, on se zaprepastio. Rekao je da je to aneurizma uvećana 5 puta i ako pukne za 2 minuta si mrtav. Poslao me je u Urgentni centar da probaju da reše tu arteriju”, rekao je Milić i nastavio:

"Otišao sam tamo i posle skenera su znali sve gde je i šta je. Mada su otkrili da i na drugoj nozi imam 4 aneurizme koje nisu toliko uvećane. Tu operaciju čekam kada mi se druga noga smiri. Inače ovakve slučajeve kao što je moj bio gde je aneurizma uvećana 5 puta, da bi ti spasili život, odrežu ti nogu", rekao je Milić Kuriru.