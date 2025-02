"Premijer je na jedan upit građanina na mreži X kad je bila najava bojkota iznio stav kao građanin, a ne kao premijer. On je poslao tu poruku kao građanin, nakon toga se nije oglašavao. Kao resorni ministar sam ja dao stavove Vlade", kazao je Đeljošaj.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je da kada je rekao da ne podržava bojkot da je iznio stav Vlade.

On je u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti kazao i da "Vlada nije zauzela jasan stav povodom bojkota".

"Premijer je na jedan upit građanina na mreži X kad je bila najava bojkota iznio stav kao građanin, a ne kao premijer. On je poslao tu poruku kao građanin, nakon toga se nije oglašavao. Kao resorni ministar sam ja dao stavove Vlade", kazao je Đeljošaj.

Dodao je i da na Vladi nije otvarano pitanje bojkota.

"Imamo nadležne koji rade povodom ovoga. Imamo nadležna ministarstva... Mi (Đeljošaj i Spajić) da smo imali neko suprotstavljanje vjerovatno bi mi u nekoj kopnunikaciji na to ukazao premijer. Nije mi ukazao. Nijemo otvorili ovo pitanje ni kao moguće sporno", istakao je Đeljošaj.

Izvršni direktor Fidelity consultinga Miloš Vuković rekao je da misli da nije dobro da se bojkotuje samo jedan lanac trgovina.

"Oni koji nijesu kupili danas u tom lancu, kupiće kada se bude bojkotovao drugi lanac. I to nema logike", rekao je Vuković.

Poljoprivredni proizvođač Željko Milić pitao je "odakle hrabrost" vlasniku "Volija" Draganu Bokanu "da mi zabrani da se pojavim na tržište".

Milić je time mislio na najavu kompalije "Voli" da zbog najavljenog bojkota smanjuje dogovorene količine otkupa domaćih proizvoda.

"Ako ne budemo mogli u trgovačke lance, pravićemo tezge ispred Vlade pošto nas Spajić podržava. Je li to bilo ozbiljno ili neozbiljno, kako što on zna da se prikaže u nekim situacija, to je već njegov problem. Ali za mene je jako ozbiljno kao proizvođača koji se 25 godina tim poslom bavi. Doživljavam premijera kao ozbiljnog čovjeka i on treba da dobro mjeri riječ koju kaže. Mada nije ni prvi put, možda ni posljednji put, da neke stvari tako olako izgovara", kazao je Milić.