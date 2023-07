MNOGI NE ZNAJU ODGOVOR NA NAJPROSTIJE PITANJE NA RAZGOVORU ZA POSAO: Testiraju vas na početku, evo šta treba da uradite!

Ovo je pitanje kojim razgovor za posao može da počne, a prvi utisak je najvažniji.

"Recite mi nešto o sebi", jedno je od najčešćih pitanja na intervjuima za posao. Iako deluje jako prosto, odgovor na ovo pitanje može da bude prilično težak, kaže izvršni direktor koji je obavio preko 30.000 intervjua. "Pričaj mi o sebi" više je od ledolomca: menadžeri za zapošljavanje koriste ovo pitanje da procene vaše samopouzdanje i osete puls vaših ciljeva i prioriteta.

"Kada idete na razgovor za posao, vi se plasirate na tržište. Najbolja vrsta marketinga govori istinu, sažeta je i privlačna", kaže Vilijam Vanderblomen, izvršni direktor kompanije za traženje izvršnih direktora. Vanderblomen je intervjuisao preko 30.000 kandidata za posao i napisao nekoliko knjiga o tome kako izgraditi uspešnu karijeru. Njegova predstojeća knjiga "Budi jednorog: 12 navika vođenih podacima koje odvajaju najbolje lidere od ostalih" biće objavljena u novembru 2023. godine.

Pošto se pitanje "Pričaj mi o sebi" obično postavlja na početku intervjua za posao, to je odlična prilika da se ostavi snažan prvi utisak na menadžera za zapošljavanje, dodaje Vanderbloemen. Vaš odgovor na ovo pitanje bi trebalo da bude mini test koji ističe jednu od vaših prednosti, relevantno prošlo iskustvo i zašto ste uzbuđeni zbog ovog posla.

"Kada tražim od kandidata da mi pričaju o sebi, tražim samosvest. Istaknuti kandidati su oni koji mi jasno pokazuju koje su njihove snage i od koje vrste posla prirodno dobijaju energiju", objašnjava on. Važno je da svoj odgovor prilagodite konkretnom poslu za koji intervjuišete, fokusirajući se na veštine i iskustvo koji su najrelevantniji.

Na primer, ako ste na intervjuu za posao programera softvera u rastućem tehnološkom startupu, mogli biste reći:

"U ovom trenutku svoje karijere, naučio sam da zaista uživam u radu u brzom, agilnom okruženju. Ne mogu da izdržim da mirno sedim i radim istu stvar svaki dan, čak i van posla, uvek sam nestrpljiv da pokupim nove hobije. Jedna stvar koju volim u vašoj kompaniji je to što ste trenutno u fazi rasta. Uzbuđen sam što ću doprineti ovom rastu, prilagođavati se u hodu i podržavati rad drugih timova koliko god mogu", rekao je on.

Takođe, za posao menadžera ljudskih resursa, možete da objasnite zašto volite da se povezujete sa ljudima i ponudite primer vremena kada ste to radili na poslu ili za vannastavnu aktivnost, predlaže Vanderlboemen. Na kraju, on dodaje: "Ako možete da pokažete intervjueru zašto ste povezani sa firmom na određeni način i kako se to poklapa sa očekivanjima uloge, oduševićete ih".