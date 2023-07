SRPKINJA KOJA JE POKORILA SVIJET JE POTOMAK NIKOLE TESLE! Zgodna manekenka - "Prezime mi je više odmoglo, nego pomoglo!"

Nikola Tesla rođen je 1856. godine u Smiljanu, a iza sebe je ostavio mali broj potomaka, među kojima je i jedna svetski poznata naša manekenka.

Izvor: Instagram/sladjanatesla/screenshot

Slađana Tesla, naša proslavljena manekenka, često intrigira javnost zbog svog slavnog prezimena. Jedan od najcjenjenijih naučnika u istoriji, Nikola Tesla je njen dalji djeda-stric. Smatra da sa svojim pretkom ima mnogo sličnosti, a uvek ističe kao je veoma ponosna na svoje prezime, koje joj kako kaže nije uvek bilo od pomoći.

"Svi te zapamte odmah i svi reaguju odmah na prezime. To je nekad bilo i loše, jer nisam mogla da pobjegnem sa časa, to bi odmah bilo primjećeno u školi. Sa druge strane kako sam ponosna na to prezime, veoma mi znači i prija mi, ali mi je više odmagalo nego što mi je pomagalo", glasi u cjelosti njena izjava koju je ranije dala za Tv Prva.

Pored prezimena ima još dosta toga što je povezuje sa legendarnim naučnikom Nikolom Teslom - "Samo okrenem glavu na jednu i drugu stranu i pitam šta njie jasno?! To su taj 'cheekbones' i neprćasti profil. Meni je potpuno jasno. Kome nije jasno, neka traži rodoslove".

Slađana je krajem prošlog i početkom ovog vijeka bila jedna od naših najuspješnijih manekenki. Iako su to bila veoma burna za Srbiju, uspjela je, čak, da izgradi i inostranu karijeru. Ono što je Slađanu izdvajalo su neverovatne oči i i beskrajna harizma i šarm, zahvaljujući kojima je ostvarila saradnju s modnim kućama Vivijen Vestvud i Valentino.

Izvor: Profimedia

Slađana Tesla koja ima izuzetno uspješnu manekensku karijeru i koja važi za jednu od najljepših žena na domaćoj javnoj sceni, otkrila je još jedan detalj, priču o tome kako je čuveno prezime uticalo na njen život - "Iz fizike su mi čak poklanjali ocjene, jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocjenu iz fizike. Tek sada shatam šta je on radio i kako je radio i što ga više čitam, više ga razumijem. On je bio čovjek koji je voleo da se sredi, picaner. Cipelice, odelce i sve na mjestu".

"Mnogi mi kažu da na Nikolu imam karakterne crte lica - koščato lice, nepravilan profil, prodoran pogled. Visoka sam i nisam krupne građe. S druge strane, od dede se razlikujem po interesovanjima. Oduvijek sam bila društvenjak. Odlično su mi išli strani jezici, a zanimala me je i istorija umjetnosti. Međutim, prije nekoliko godina počela sam da se interesujem za metafiziku i tada sam pomislila: 'Evo ga Tesla u meni!'. On se, kao i ja sada, tokom života bavio onim duhovnim u čovjeku. Smatram da je, isto kao i ja, vjerovao da ljudi nisu ni svjesni svoje snage i šta su sve sposobni da urade. Važno je da razmišljamo pozitivno jer svi smo mi magneti koji privlače svoju stvarnost", poručila je ona jednom prilikom za "Hello".

Slađana je radila i kao modna koreografkinja, kasting direktorka i producentkinja, a s vremena na vrijeme vraćala se manekenstvu i to veoma uspješno. Tako je prije nekoliko godina postala zaštitno lice italijanskog brenda nakita Sefora Farinači i njeno ljiepo lice krasilo Rim.

Pored Slađane, najbližim živim srodnikom velikog naučnika Nikole Tesle smatra se Jelena Mandić. Teslin ujak je njen čukundeda. Ona živi u Čikagu, a često posjećuje Srbiju, kako bi istraživala našu kulturu. Izuzetno se ponosi se svojim porijeklom i trudi se da sazna što više o svom pretku.

"Majka Nikole Tesle imala je sedmoro braće i sestara. Jedan od njih je bio Trivan koji je moj čukundjed . Ponosna sam na svoje porijeklo, trudim se svakog dana da istražim nešto novo o njemu, i cijelog života ću to raditi", rekal je ona jednom prilikom i dodala:

"Žao mi je što Amerikanci ne pridaju mnogo značaja Teslinim dostignućima, i što nisu svjesni činjenice da ništa od ovog danas ne bi imali da nije bilo njega. Pokušala sam da objasnim ljudima koliko je Tesla bio značajan i da smo u srodstvu, ali ta činjenica tamo ne mijenja mnogo stvari".

Izvor: Profimedia