ŠTA JE TESLA IZMISLIO OSIM STRUJE, A ŠTA ZNAČI IME NOVI SAD? Ubeđeni da NE ZNATE ove stvari, pljušte komentari!

Šta vam padne na pamet ako vas pitamo za koje zanimljive stvari ste sigurni da većina ljudi ne zna?

Izvor: MONDO/Reddit/screenshot

Novi Sad je dugo vremena bio centar srpske kulture, zbog čega je i dobio nadimak "srpska Atina". Zapravo, dugo vremena i nije imao svoj naziv, a da li znate pravo značenje imena koje danas nosi?

To se, između ostalog, navelo i kao jedna od najzanimljivijih stvari za koju se pretpostavlja da većina ljudi ne zna. Sve je počelo od jednog korisnika koji je na Reditu pitao sledeće:

"Šta pretpostavljate da većina ljudi ne zna, a da je vama poprilično zanimljivo? Lupam, ja do skoro nisam znao da je Tesla izmislio daljinski, radio, neonske sijalice... Uglavnom svi znaju da je izmislio/pronašao struju, ali retko ko zna za ovo ostalo", glasila je objava jednog muškarca.

Usledilo je stotine i stotine komentara, a mnogi odgovori izazvali su iznenađenje kod brojnih korisnika. Evo šta su ljudi pisali:

"Zoološki vrtovi imaju 'kill list' u slucaju da dođe do masovnog bekstva životinja. Na vrhu te liste se nalazi šimpanza, jer je odrasla šimpanza izuzetno agresivna životinja i poznata je po tome da napada druge primate (ljude npr.)".

Izvor: Reddit/screenshot

"Ivo Andrić se zvao Ivan. Branko Radičevic se zvao Aleksije. Prvu (manuelnu) mašinicu za šišanje je izmislio lik iz Rume. Zlatna poluga je taj naziv dobila jer nisu umeli bolje da prevedu 'gold bar'. Prvi prevod Hamleta je uradio Laza Kostić i čuveno 'To be or not to be' je preveo 'trt mrt život ili smrt'".

"Branislav Nušić se zvao Alkibijad Nuša dok nije promenio ime, a pisao je i pod pseudonimom Ben Akiba".

"Banovo Brdo je ime dobilo po Matiji Ban u čijem je bilo vlasništvu".

"Južnoafrička Republika ima tri glavna grada, a niti jedan nije Johanesburg!".

"Ja sam se iznenadio kad sam saznao da našu azbuku nije kreirao samo Vuk. U školi su ga toliko veličali, da nisam ni pomislio na to da je imao inspiraciju. Po mom mišljenju, deca treba da uče o Savi Mrkalju podjednako koliko i o Vuku. Mislim, da nije bilo jednog, rad drugog ne bi ni postojao".

"Iz pisanih dokumenata saznajemo da je Novi Sad dobio ime 1748. godine. Te godine u carskoj povelji nazvan je 'Neoplanta', s pravom da se ovaj naziv sa latinskog prevede na sve jezike. Na srpski je to prevedeno kao 'Novi sad', 'Novi zasad' ili 'Nova plantaža'".

"Kada je Ajnštajn rekao da pitaju Nikolu Teslu kada su ga pitali ko je najpametniji čovek na svetu, to je bio sarkastičan odgovor. Tesla i Ajnštajn se nisu baš gotivili jer mu je Tesla zaje*avao teoriju relativiteta kao glupost".

"Slepi ljudi ne vide crno ispred sebe niti neku tamu. Jednostavno im nije dostupno čulo vida i to je to. Malo je teško shvatiti to, ali jedan dobar način koji sam pročitao, jeste da pokrijete levo oko rukom, a drugo držite otvoreno. Vi ne vidite tamu na jednoj strani, već jednostavno leva strana ne postoji. Biti slep je nešto slično tome, samo u pitanju su oba oka. I dalje je nepojmljivo, ali barem je malo jasnije kakav je to osećaj".

"Kod crkve svetog Marka postoji staza od lomljenog kamena, između same crkve i Takovske ulice. E pa taj lomljeni kamen je došao od nadgrobnih spomenika koji su tu bili u okolini. Čak se i na jednom kamenu vidi delimično ime pokojnika i godina rođenja. Video sam jednom u dokumentarcu".

"Ilon Mask je iz Republike Srpske".

"Mužjaci patki imaju penis uvijen kao štaf i pun je izraslina nalik trnovima, dok ženke imaju vaginu uvijenu na suprotnu stranu i punu slepih krajeva. Nakon oplodnje, mužjaku otpada penis tj. ostaje u ženki da bi sprečio dalju oplodnju od strane drugih mužjaka".

"Kralj Aleksandar Karađorđević je prvi Srbin koji je leteo avionom".

Šta vi mislite da je zanimljivo, a sigurni ste da većina ljudi ne zna? Pišite!