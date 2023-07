ZAŠTO SE SVET ZALUDEO DRŽANJEM ROLNE TOALET PAPIRA U FRIŽIDERU? Kažu "ČISTA GLUPOST" za trik koji provereno radi!

Držanje rolne toalet papira u frižideru i te kako ima smisla.

Društvenim mrežama počelo je da se širi pitanje u vezi rolne toalet papira koja se drži u frižideru. Mnogi se pitaju zašto su ljudi počeli da praktikuju ovo, smatrajući da ne postoji adekvatno objašnjenje, odnosno korist. Ovo treba da radite ukoliko ne želite da vas neprijatan miris hrane zapljusne svaki put kad otvorite frižider.

Ponekad je teško održavati frižider bez neprijatnih mirisa, a čišćenje za mnoge predstavlja pravu noćnu moru. Zato je rolna toalet papira u frižideru sjajno rešenje, jer upijajuća svojstva pomažu u neutralisanju mirisa. Najčešći krivac za neprijatan miris frižidera je neko zaboravljeno voće, proliveni sok ili hrana koja je zaboravljena i gurnuta u poslednji deo frižidera. Mirisi, takođe, mogu da budu uzrokovani i prevelikom vlagom.

Kad nešto ima miris, to je zato što ispušta sićušne molekule. Ovi molekuli putuju kroz vazduh pre nego što uđu u vaš nos, stimulišući vaše receptore mirisa. U vazduhu koji je topao ili vlažan, vaš nos je još osetljiviji i mirisi mogu da se šire još brže. Frižider možda nije topao, ali je sigurno vrlo vlažan. Vlažno i tamno okruženje, zajedno sa starom hranom, šećerima i bakterijama, čini ga savršenim tlom za razmnožavanje svih vrsta neprijatnih mirisnih čestica, koje se vežu sa molekulama vode i lebde u vašem frižideru dok ne otvorite vrata.

Toalet papir napravljen je da bude izuzetno upijajući, ali to se ne dešava samo tokom kontakta. On može da povuče mirise iz vazduha. To ste sigurni primetili tokom tuširanja, jer toalet papir od vlage postane malo vlažan. Ako želite da probate ovu metodu, koristite čistu rolnu toaletnog papira, jer stara verovatno sadrži čestice iz kupatila.