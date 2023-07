PODMUKLI SIMPTOMI OPASNOG STANJA SU NAJJAČI UJUTRU: Svi misle da je OŠAMUĆENOST posle buđenja normalna - ne ignorišite!

Vrtoglavica i ošamućenost ujutru mogu da budu simptomi opasnog stanja.

Septični šok je pad krvnog pritiska opasan po život nakon infekcije. To je teška sepsa koja može da oštetiti pluća, bubrege, jetru i druge organe. Bilo koja vrsta bakterije može da izazove septični šok. U početku možete osjetiti slabost, jezu, ubrzan rad srca i ubrzano disanje.

Znojenje bez očiglednog razloga i drhtavica su takođe uobičajeni pokazatelji sepse. Ipak, kada toksini oštete male krvne sudove i ispuštaju tečnost u okolna tkiva, to može da utiče na sposobnost srca da pumpa krv. Ako krv ne dođe do vitalnih organa, kao što su mozak i jetra, to može da dovede do smrti.

Kod nekih ljudi može da bude očigledno da su loše, ali druge znaci septičnog šoka mogu teže da se uoče. Među nekim ponašanjima koja bi mogla da ukažu da ste u opasnosti, ističu se ona koja su najuočljivija ujutru. Ako imate poteškoća da ustanete ili osjećate vrtoglavicu, posebno nakon buđenja ili dok se oblačite, možda je vrijeme da potražite medicinsku pomoć.

Najčešći simptomi septičnog šoka su:

teško ustajanje

vrtoglavica ili osjećaj ošamućenosti

jaka pospanost

zbunjenost ili dezorijentisanost

proliv

mučnina i povraćanje

hladna, vlažna i blijeda koža

Ako vi ili neko koga poznajete oseća ove simptome, trebali bi da pozovete Hitnu pomoć. Ovo je posebno važno za novorođenčad, starije osobe, trudnice, osobe sa dugotrajnim zdravstvenim problemima. Šanse za preživljavanje septičnog šoka zavise od uzroka infekcije, broju organa koji su otkazali i koliko brzo je počelo liječenje.

Većina ljudi se oporavi od blage sepse, ali stopa smrtnosti od septičnog šoka je oko 30 do 40 odsto, prema klinici "Mayo". Potencijalne komplikacije uključuju respiratornu insuficijenciju, srčanu insuficijenciju, otkazivanje bubrega i zgrušavanje krvi.

