SIMPTOMI BOLESTI KOJE PRENOSE KOMARCI MOGU DA DOVEDU DO UPALE MOZGA! Profesor Tomanović otkrio REŠENJE i najveća žarišta

Koji komarci prenose viruse, zašto je uvoz sterilnih komaraca rešenje za dosadne insekte, kako izgledaju simptomi Zapadnog Nila i najbolja zaštita, otkrio je profesor Željko Tomanović.

Susedna Hrvatska uvezla je 100.000 sterilnih komaraca iz Italije kako bi se izborila sa dosadnim, a nekad i opasnim insektima. Kako im to može pomoći, zašto je brojnost komaraca sada veća nego ranijih godina i da li u gradovima treba da se plašimo virusa Zapadnog Nila, otkrio je u "Jutru" na Prvoj Željko Tomanović, profesor biološkog Univerziteta.

"Radi se o uvozu 100.000 sterilnih mužjaka azijskih tigrastih komaraca. To je vrsta koja se širi Evropom, kod nas je nađena pre 15 godina. Izaziva veliku zabrinutost zbog toga što prenosi preko 20 različitih vrsta virusa na ljude. Vrlo je teška borba protiv njih, jer im je potrebna vrlo malo količina vode da bi se razmnožavali", rekao je Željko i objasnio kako oni mogu da pomognu:

"Ovo je metoda koja se poslednjih godina dosta koristi. Ženke nakon izleganja se odmah pare sa sterilnim mužjacima. One mogu da se pare samo jednom, a mužjaci mogu sa više različitih ženki. Jaja koje one polažu su sterilna i to je način smanjivanja brojnosti, a pokazao se kao veoma obećavajući način borbe protiv komaraca. Mužjaci ne prenose viruse, ženke se hrane krvlju, tako da samo one prenose viruse. Zato su sterilni komarci rešenje", objasnio je profesor.

Na pitanje da li je istina da su kod nas azijski tigrasti komarci došli iz Hrvatske, profesor je odgovorio:

"Nije tačno. Ta vrsta je u Evropi prisutna, smatra se da je 1979. prvi put pronađena u Albaniji, a od tada se širi svetom. Teško da možete da ih donesete sa letovanja. Oni se prenose transportom, saobraćajem, trgovinom polovnim gumama, onim gde ima ostatak vode. Sada nema potrebe da brinemo o tome jer je ta vrsta poslednjih pet godina postala uobičajena. To je problem jer je potencijalni vektor velikog broja bolesti", istakao je Tomanović.

SIMPTOMI ZAPADNOG NILA

"Ono što znamo je da 80 odsto ljudi nema nikakve simptome i da se stiče imunitet posle toga. Oko 20 odsto ljudi može da ima povišenu temeraturu, neki mučninu, ali svaka 100. zaražena osoba može da ima komplikacije poput upale mozga. Starije osobe imaju probleme sa imunitetom, može doći do smrtnog slučaja", upozorio je profesor i dodao da se prvi slučajevi najčešće javljaju u julu.

"Sam životni ciklus virusa je dosta komplikovan. Ptice su rezervoari, oni se prenosi na komarce, a prve zaražene komarce detektujemo u julu. Posle dve do tri nedelje, virus se prenosi na ljude. Jul je mesec kad možemo da očekujemo prve slučajeve. Koliko ja znam, još uvek nemamo detektovane slučajeve", objasnio je profesor.

NAJBOLJA ZAŠTITA

"Najbolje su mreže na prozorima, pogotovo građanima koji žive blizu reka. Tamo su rečni komarci koji ne prenose bolesti, ali nas uznemiravaju. Što se tiče kućnih komaraca koji prenose Zapadni Nil, treba da praznimo sve posude sa vodom, da ne stoje dugo u dvorištima, da rešimo zapušene oluke, vodu u podrumima. To su mesta koja su žarišta za njih. Nije pitanje da li se će desiti neka epidemija, nego kada", istakao je Željko Tomanović i otkrio da izbegavamo jake parfeme.

"Komarci vole jake parfeme. Treba nositi svetlu odeću, po mogućstvu sa dugim rukavima. Postoje brojne ifnromacije da su ljudi sa nultom krvnom grupom posebno privlačni komarcima, ali ja imam velike rezerve što se tiče toga. Nema pouzdanih informacija o tome", otkrio je profesor biološkog Univerziteta.