DA LI MOŽEMO DA IZGUBIMO KONTROLU NAD CREVIMA TOKOM ANALNOG ODNOSA: Ovo je istina o scenariju od kojeg mnogi STRAHUJU

Bilo da je analni odnos tabu tema ili ne, mnoge zanima pitanje o kojem se malo govori - da li je mogući ishod koji niko ne želi?

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

O analnom odnosu se malo govori, a mnogi nisu svesni da samo zbog toga misle da su "neznalice" kad je ova vrsta intimnog odnosa u pitanju. Većina ljudi ne želi o tome da razgovara iz prostog razloga - neprijatno je. Svi znamo da muškarci lakše dolaze do vrhunca od žena, a to su pokazala i mnogobrojna istraživanja. Primera radi, američka Nacionalna studija o intimnom odnosu i ponašanju utvrdila je da oko 91 odsto muškaraca i 64 odsto žena redovno doživi vrhunac.

To nije iznenađujući podatak, ali je zanimljivo da je analni odnos jedan od glavnih tehnika koji ženama garantuje zadovoljstvo. Studija je sprovedena na 2.000 muškaraca i žena, starosti od 18 do 59 godina. Bez obzira na objavljene rezultate, mnogi se i dalje pitaju da li je vrhunac zaista moguće doživeti tokom analnog odnosa. I ako jeste, kako?

Odgovor je potvrdan, jer klitoris ima specifičan oblik koji se proteže kroz unutrašnjost tela, ali se proteže sve do anusa. Analni vrhunac se događa kada dolazi do indirektne stimulacije G i A tački, kroz "zid" koji odvaja rektum i vaginu. Ipak, bez obzira na iskustva, preporuke i slučajeve koji su nam svima lako dostupni za pročitati, postavlja se pitanje koje stvara dilemu - da li je moguće da se dogodi scenario koji niko od nas ne želi, odnosno, kolika je verovatnoća da ne iskontrolišemo veliku nuždu?

Ne postoje medicinski dokazi kojima se tvrdi da to može da se dogodi. Najčešća preporuka struke glasi - ako ste veliku nuždu obavili tri do pet sati pre intimnog odnosa, sve će biti u redu. Mada, najbolji savet je da to uradite sat vremena pre analnog odnosa, uz adekvatnu higijenu. To podrazumeva pranje spoljnog dela analnog otvora vodom, a po mogućstvu prirodnim sapunom za intimno pranje. U tom slučaju treba pripaziti da sapun ne dođe u kontakt sa sluznicom, odnosno, sa unutrašnjošću genitalija.

Ipak, svi oni koji žele da budu sigurni da su čisti spolja i iznutra, mogu da kupe analni klistir - spravu koja pomaže u pripremi za analni odnos. Funkcioniše po principu pumpice, u koju se sipa mlaka voda, a klistiranje se obavi nekoliko puta zaredom. Drugim rečima, ukoliko ste obavili veliku nuždu, oprali telo i imali ishranu bez drastičnih promena u poslednjih 24 sata, nećete biti akter neprijatnog scenarija.