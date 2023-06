DRAMA U AVIONU PODELILA INTERNET - KOJA JE U PRAVU? Sele jedna pored druge i odmah pozvale stjuardesu: MOŽE PREMEŠTAJ?!

Kada je jedna uspela da se prebaci na drugo sedište u avionu, nastao je niz osuda i podrške. Ko je u pravu?

Izvor: YouTube/GreatFlyer

Drama u avionu - rasprava na društvenim mrežama. Tako najbolje može da se opiše situacija koja je nastala tokom leta iz Los Anđelesa za Njujork. Sve je počelo od devojke koja je otkrila da je tražila da zameni sedište u avionu jer je sedela između dva plus sajz putnika. Ova 19-godišnjakinja je podelila iskustvo na Reditu, a potom je nastala opšta pometnja.

Naglasila je da joj inače ne smetaju plus sajz ljudi, ali da su sedišta bila užasno mala, zbog čega nije mogla da izdrži da sedi između njih. "Pritiskali su me sa obe strane ramenima, a butinama su bili naslonjeni na mene. Bio je to prilično dug let i bilo mi je neudobno da sedim, tako da sam nakon otprilike sat i po vremena diskretno pitala stjuardesu da li ima drugih mesta koja su slobodna. Uspela je da pronađe prazno sedište nekoliko redova iza mog, pa sam se premestila", opisala je.

Naglasila je da joj je bilo neprijatno da se premesti, ali je ipak prelomila. Ostatak leta prošao je u najboljem redu, ali kada je avion sleteo, do nje je došla žena kraj koje je sedela. "Rekla mi je da sam posramila nju i drugog putnika i da je njima dovoljno teško da putuju i bez ljudi koji gojaznost tretiraju kao zaraznu bolest", istakla je 19-godišnjakinja i dodala da joj nije bio cilj da ponizi putnike.

Ipak, i ova priča ima podeljena mišljenja. Dok je jedni podržavaju, drugi oštro osuđuju njen potez. "Naravno da nisi pogrešila. Nije ti bilo prijatno i zatražila si drugo mesto. Ona nije normalna što te je napala", "Da li bi toj ženi bilo bolje da si je direktno pitala da makne svoje telo sa tebe?", "Ja sam debela i bilo bi mi drago da se osoba premesti ako joj je neprijatno zbog mene", "Nisi je nazvala svinjom, samo si se premestila", glasili su komentari većine. Šta vi mislite?