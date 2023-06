NA POČETKU JE BILO PONIŽAVAJUĆE, ALI KASNIJE SAM SE USAVRŠILA! Anđela otkrila - ovo me čini BOLJOM GLUMICOM za odrasle!

Australijska glumica za odrasle Anđela Vajt otkrila zašto je postala uspešna!

Anđela Vajt je jedna od najpoznatijih glumica za odrasle. Pre pet godina osvojila je čak 14 nagrada na festivalu filmova za odrasle, jedina je glumica koja je ikada primljena u AVN galeriju slavnih, a dobila je i AVN nagradu za ženskog performera godine. Danas ima skoro 10 miliona pratilaca na Instagramu i često dobija pitanje kako je uspela da se izdvoji od ostalih glumica.

Kako kaže, sama je uređivala svoje scene na početku karijere. "Uči se na poslu. To me je učinilo boljom glumicom", rekla je Anđela, misleći na rane dane svoje karijere. Imala je više od 900 scena intimnih odnosa i detaljno je opisala svoj rad iza kamere. "U početku je bilo ponižavajuće jer vidiš da je sve što radiš užasno pogrešno, ali to vas učini samo boljim izvođačem", rekla je.

Dodala je da su "mali mikropokreti ono što čini najveće razlike kada se snima sa muškim zvezdama", kao i da ne želi da bude u ovoj industriji do penzije. "Zanime me obrazovanje i to je nešto čemu želim da se vratim u budućnosti", rekla je. Podsetimo, australijska glumica je zabrinula svoje obožavatelje jer se pojavila vest da je umalo umrla zbog 900 scena intimnih odnosa.

Neprestano je dobijala podršku, komentare i savete da je vreme da odmori svoje telo. Ipak, ona je tada istakla da ne planira da stane. "Radite posao koji volite i nećete raditi ni dan u svom životu. Odvojim vreme za romantične večere i povezivanje sa ljudima. Imam prave veze. Hvala vam na brizi, ali volim svoj život i svoj posao", objasnila je.