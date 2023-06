ISPOVEST BEBE KOJA JE U 4. STADIJUMU MELANOMA: Samo sam želela taman ten, a onda je počelo da SVRBI - muž me je ostavio

Beba Golubović, koja je u četvrtom stadijumu melanoma, kroz svoju ispovest želi da upozori žene na solarijume.

Izvor: Prva TV

Letnja sezona je pred nama, mnoge žene žele preplanuli ten i pre nego što odu na more, odlučuju se za brži metod sunčanja - solarijum. Da je zdravlje najvažnije, nažalost, postajemo svesni kad čujemo loše vesti od lekara. Tako je bilo i sa Bebom Golubović koja ima četvrti stadijum melanoma kože. Posle sedam godina borbe, danas se oseća dobro, a u emisiji "150 minuta" na Prvoj ispričala je kroz kakvu agoniju je prošla.

"Moj odlazak u solarijum bio je posledica toga što sam kao mlada gorela na suncu i nisam mogla da pocrnim, imala sam čak i neke blaže oblike opekotina. Uporno sam želela da imam taj tamni ten kao moje prijateljice. Svi su mi govorili 'Bila si na moru, ništa se ne vidi'. Nisam uspevala da dobijem tamni ten, pa sam spas videla u solarijumu, gledajući na to kao na pripremu za more. Moj odlasci u solarijum bili su između 5 i 8 minuta deset dana godišnje. To je deset dana pred odlazak na more. To je 50 minuta godišnje. Deluje da to nije ništa, ali danas znam da jedan odlazak u solarijum za 50 odsto povećava šansu za dobijanje melanoma", započela je svoju ispovest Beba i dodala da je 20 godina kasnije svoju dijagnozu.

"Išla sam u solarijum kada sam imala 23 godine. Razbolela sam se u 45. godini. Objašnjenje lekara bilo je da koža sve pamti, a to su pokazale i sve studije. Jednog momenta samo izbije na površinu. Kada sam odlazila u to vreme, tada niko nije pričao o tome. Mislim da svest o tome polako postaje jasnija i da mladi ljudi vide da to nije dobro rešenje. O melanomu ništa nisam znala. Prvi put sam se sa tim susrela kad sam se razbolela. Nisam bila pripremljena", ispričala je Beba Golubović.

Prvi susret sa dermatologom bio je kad je primetila promenu na mladežu. Tada je i prvi put čula za reč "melanom".

"Nisam išla na preventivne preglede. Prvi moj susret sa dermatologom bio je kad sam primetila promenu na mladežu. Tada sam je primetila kasno. Imala sam mladež od rođenja na stomaku, malo se zacrveneo, pa zasvrbeo, pa prokrvario. Kad je lekar nalazom potvrdio da je to melanom, bila sam u drugom stadijumu bolesti. Posle pet meseci sam ušla u treći stadijum i dobila prve metastaze", ispričala je Beba Golubović.

Kako od 2. do 4. stadijuma - problem u lečenju?

"Kada sam se razbolela, 2015. godine, odstranjen je mladež i mislila sam da sam tu završila priču. Bila je još jedna intervencija koja je bila dijagnostička i trebalo je da otkrije da li je bilo napretka. Ta intervencija je pokazala da je sve u redu, da je sve odstranjeno i ja sam bila mirna. Ipak, posle tri meseca sam uočila određene promene u limfnim čvorovima koji su morali da budu odstranjeni i tada je utvrđeno da imam 11 limfnih čvorova koji su bili zahvaćeni metastazama. Za tri meseca sam ušla u treći stadijum", objasnila je i dodala:

"Drugi problem je bio što u toj godini nije bilo lekova za lečenje melanoma u Srbiji, što je opet doprinelo tome da se osećam loše. Međutim, saznala sam da na Vojnomedicinskoj akademiji kreće klinička studija koja treba da pokaže da li lekovi koji su u Evropi dostupni za četvrti stadijum, mogu da spreče širenje bolesti. Imala sam sreću da uđem u tu studiju, ali pola pacijenata je primalo lek, polovina placebo. Niko nije znao ko šta prima", objasnila je Beba i nastavila:

"Godinu dana se primala terapija, četiri godine smo se pratili. Na kraju pete godine, meni je otkrivena jedna metastaza koja je morala da bude hirurški odstranjena i kada smo otvorili moj dosije, utvrdili smo da sam bila na placebu. Faktički, nisam bila lečena. Moj benefit učešća bio je dobijanje leka. Moje lečenje je tada moralo da bude nastavljeno još dve godine, primala sam terapiju na svake tri nedelje inovativnim lekom", rekla je beba.

Suprug ju je ostavio

Bebi Golubović je falila podrška. Kako je istakla, ona je jedna od najvažnijih faktora tokom procesa lečenja, ali ona se u tom trenutku razvela.

"Podrška je neophodna. To nije rak samog pacijenta, nego je cela porodica uključena u to. Imali smo brak kao i svaki drugi, bar sam ja tako mislila. Ipak, suočavanje sa tom bolešću menja svest kod ljudi. Išla sam sama u bolnice, na operacije, na kliničku studiju. Bilo je mnogo situacija u kojima mi je trebalo neko pored mene. To je dodatno pogoršavalo moje stanje. Nisam mogla da razgovaram sa suprugom, ali sam želela. Nije imao dovoljno snage, razumevanja, ne znam. To je pitanje za njega", rekla je Beba i dodala:

"Nisam sa njim delila moje strahove i sve ono što se dešava. Kad sam se razvela, u prvom udaru našle su se moje prijateljice kojima sam mnogo zahvalna. Naravno, bilo je situacija u kojima ni one nisu bile dovoljno snažne da iznesu moje probleme, pa sam potražila stručnu pomoć. Psihoterapeut me je učio da hodam korak po korak kroz novi život. Naučio me je da živim", rekla je Beba, a na pitanje da li je danas zdrava, odgovorila je: "Teško je pitanje da li sam zdrava. Kad pitam doktora, on kaže da sam ceo život pacijent".

Simptomi melanoma

Doktor Predrag Majcan, specijalista dermatovenerologije, objasnio je kako da prepoznamo melanom jer izgleda kao mladež.

"Melanomi izgledaju kao mladeži, ali zavisi od lokalizacije. Ako imate na licu, vratu ili prednjem delu tela, čovek može da primeti promene. Karcinoma koža ima sve više. Mislimo da UV zračenja, stres i pad imuniteta dovode do poremećaja strukture kože, tako da su maligne promene sve češće. Savet je da jedanput godišnje odete kod dermatologa gde se vizuelno ili aparatom pregleda koža, a nekad se radi biopsija", rekao je dr Majcan.

Rana dijagnostika je od ključne važnosti. "Kada se otkrije u ranom stadijumu, melanom može da se izleči za 15 minuta intervencijom. Problem je što imate delove tela koji su malo sakriveni, poput predela pazuha. Nije svačija koža ista, zavisi od uzrasta. Osobe koje su svetlije pute su u većem riziku, nego tamnoputi", istakao je doktor.

Promene koje moraju da se prate: