RONALDO, MESI I BENZEMA JEDU ISTU HRANU! Njihov kuvar otkriva: Ima malo kalorija, "skida" kilograme i daje vam SNAGU...

Evo koju hranu jedu profesionalni sportisti, poput Kristijana Ronalda, Mesija i Karima Benzeme!

Izvor: Instagram/Cristiano/Screenshot

Opšte je poznato da profesionalni sportisti, poput fudbalera, moraju da se pridržavaju redovnog vežbanja, spavanja i posebno da vode računa oko ishrane. Da li ste znali da istu dijetu, tj. način ishrane dele Leo Mesi (35), Kristijano Ronaldo (38) i Karim Benzema (35).

Deo jelovnika ovog trio dobitnika "Zlatne lopte" je tzv. "superhrana" koja im pomaže da postignu zavidne rezultate. Iako su uveliko zagazili u četvrtu deceniju i godine kada se fudbaleri polako penzionišu, oni su i dalje u punoj snazi.

Kako prenose španski mediji "superhrana" je postala popularna u svlačionicama širom sveta i u suštini označava proizvode koji imaju važne nutrijente. Jedna, koja ispunjava sve kriterijume koji su potrebni fudbalerima je morska trava koja je u poslednje vreme doživela povećanje potrošnje u SAD-u.

Izvor: Profimedia

Morske alge poznate su po tome što pomažu u održavanju čistoće okeana, ali imaju i sedam puta više proteina od mesa, ribe i povrća. Sadrže i vitamine A, B1, B2, C, D, E, kao i kalcijum i gvožđe, vlakna i kalijum, pa su igrači puni energije za utakmice i treninge. Osim toga ubrzava metabolizam i na kraju pomaže pri gubitku kilograma, a veliki je plus to što nemaju previše kalorija.

Španski kuvar Alberto Mastromateo koji je bio privatni kuvar sva tri ova fudbalera, otkriva prednosti morskih algi:

"Sadrže veliku nutritivnu vriednost. S malom količinom dobijate puno biljnih proteina koje telo obrađuje čak bolje od životinjskih", rekao je kuvar i dodao da su bogat izvor omega-3 masnih kiselina.