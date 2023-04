"ZBOG DVE STVARI IMAMO PROBLEME SA CREVIMA!" Nutricionista Kukić: Jedna namirnica je KOBNA, a ovo je REŠENJE ZA NADUTOST

Problemi sa crevima su sve više prisutniji, a nutricionista Strahinja Kukić otkriva kako to da sprečimo uz pomoć ishrane!

Danas smo svedeci koliko sve više ljudi ima neke probleme sa crevima, da li je to u pitanju sindrom nervoznih creva ili loše varenje. Postoje dva razloga - čuveni stres i ishrana.

Kako tvrdi nutricionista Strahinja Kukić za K1 TV, ljudi jedu dosta prerađene hrane koju naš organizam ne prepoznaje adekvatno i bakterijama stvara problem na nivou debelog creva. Takođe, problem mogu da budu i različite intolerancije, kao što su na gluten ili mleko i mlečne proizvode.

"Osnovni razlog zašto smo naduti jeste, prema poslednjim istraživanjima, to što unosimo velike količine šećera. Šećer se jako lako vari na nivou tankog creva. S druge strane, kod fruktoze (voćni šećer) mi imamo jako mali broj kanala za njeno varenje i ona se ne svari dovoljno u tankom crevu i ne može da ode do jetre i onda ode do debelog creva. Tamo je bakterije 'pojedu' i razmnožavaju se, nastaju loše vrste bakterija i gasovi", kaže nutricionista i dodaje da je isti slučaj sa laktozom i glutenom.

Strahinja Kukić objašnjava, kada je reč o intoleranciji na fruktozu, da nije loše uzimati voće jer ono ima dovoljno vlakana. Mala količina voća i šećera ne šteti, posebno ljudima koji su već fizički aktivni. Takođe, voće posle obroka nije preporučljivo jer stvari nepotrebne gasove.

Kod intolerancije na laktozu, možemo da unesemo malo mlečnih proizvoda. Međutim, ako kombinujemo kafu sa mlečnim proizvodima tu se automatski stvara nadutost.

"Kafa blokira enzime za izgradnju mečnih šećera i laktoza odmah u debelo crevo i tamo pravi problem. Ista stvar je i sa glutenom - smanjiti količinu", objašnjava on i dodaje da u trenutku naduosti najbrže rešenje jesu čaj od kima ili komorača.