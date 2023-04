ŠTA RADI NAJSKUPLJI VIBRATOR NA SVETU? KOŠTA 1,6 MILIONA €! Svi pitaju GREBE LI polni organ, a napravljen zbog GLUPOSTI

Kakav je to užitak uz dijamantski vibrator koji košta bogatstvo?

Izvor: YouTube/Layla Martin

Kažu da svaka roba ima svog kupca, pa tako i najskuplji vibrator na svetu. Sigurno se pitate šta radi se*sualno pomagalo koje košta čitavo bogatstvo. Da li je užitak bolji zbog hiljade dijamanata kojima je prekriveno ili ima posebne funkcije koje su iskusili samo najbogatiji? Koja je tajna vibratora pod nazivom "Royal Pearl"?

Vibrator "Royal Pearl" je najskuplja igračka za odrasle na svetu. Do pre par godina koštao je nešto više od 900.000 evra, a danas njegova cena iznosi 1,6 miliona evra. Moguće je da se naruči putem interneta, a za dostavu je potrebno 12 do 13 nedelja nakon porudžbine. To je period koji je potreban da se ova igračka za odrasle izradi. Dizajnirao ga je Kolin Burn, umetnik iz Australije, za kolekciju pod nazivom "Treasure The Erotic". Na pitanje zašto je napravio ovako skup vibrator, dizajner je dao iznenađujući odgovor.

"Inspiracija mi je bila da stvorim nešto što pokazuje vrednost koju ljudi daju intimnom odnosu. Ljudi troše mnogo novca za iskustvo posedovanja 'Maseratija' i sličnog. Ipak, zanimalo me je da li bi neko platio bogatstvo za ovako nešto", rekao je Kolin i dodao da je ovaj mega luksuzni vibrator težak oko pola kilograma i radi na dva ručno konstruisana motora.

Prekriven je sa 2.000 dijamanata, nekoliko kraljevsko plavih safira, biseka i sa ružičastim dijamantima koji su izuzetno retki. Postavljeni su tako da ne mogu da ogrebu intimnu zonu, iako sama estetika pruža drugačiji utisak. Na stranici '1stDibs', na kojoj možete da ga naručite, piše sledeće:

"Ova izvrsna, funkcionalna skulptura, jedinstven je komad savremene umetnosti sa dijamantima, koji će biti prepoznat vekovima nadalje. Dizajniran je tako da izgleda poput kraljevskog žezla, ima glatko postavljene dijamante i kraljevsku krunu u kojoj se nalazi ključ od bisera Južnog mora. To je prekidač i kontrola brzine, a kada se skine, prelepa je ogrlica koja može da se nosi kao tajni ključ zadovoljstva. Ova raskošna skulptura dolazi sa sertifikatom autentičnosti ograničenog izdanja umetnika i sertifikatom materijala za nakit. Dimenzije su: visina: 5 cm, širina: 4,5 cm, dužina 22 cm".

"Moja namera je bila da stvorim jedinstveni kraljevski komad koji će se održati i ponosno stajati uz najfinije dijamante sveta. U završnici, to za mene predstavlja definiciju kako bi trebalo da cenimo erotiku", rekao je Kolin Burn. Pogledajte kako ovaj vibrator izgleda: