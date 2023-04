"NIŠTA ČUDNO, TO JE PRAKSA U NAŠOJ INDUSTRIJI": Najbolja glumica za odrasle ŠOKIRALA detaljima sa seta

Glumica filmova za odrasle Abela Dejndžer otkrila je šta se zapravo dešava na setovima!

Izvor: instagram/dangershewrote

Jedna od najpoznatijih glumica filmova za odrasle i miljenica najpoznatijeg sajta, Abela Dejndžer, odlučila je da se povuče iz ove industrije tokom panedmije. Izabrana je za "zvezdu broj jedan" za 2022. godinu. Na toj platformi broji oko 700 svojih filmova, a u podkastu "Full Send" priznala je da na svakom snimanju ima vrlo malo intimnog odnosa.

"Snimanje je počinjalo u sedam sati ujutru i to sam mrzela jer sam volela da spavam. Ipak, nikad nisam bila umorna za intimni odnos. To je najbolji deo mog posla. Bio je to najlakši i najkraći deo mog dana, a trajao je samo 25 minuta dnevno. Snimanje, gluma i slikanje bili su najgori deo i trajali su jako dugo. Scene odnosa su bile realne i iskrene i uvek sam se trudila da zaista imam odnos sa kolegama pred kamerama", ispričala je Abela.

Glumica je otkrila da je često pre snimanja imala odnos sa kolegama ili se mazila sa njima nekoliko minuta pre nego što se kamere upale. "Ako ti se stvarno sviđa dečko ili devojka sa kojom radiš, provedeš ceo dan sa njima, sigurno je da ćeš imati odnos i van kamere. Na taj način imaš intiman trenutak pre nego što izađeš pred mnogo ljudi. To je vrlo uobičajena praksa u ovoj industriji", rekla je Abela.