5 MILIONA PREGLEDA ZA PEVAČICU U CRNOJ MAJICI: Vidite li što - "Gde si ih krila sve ove godine?!"

Pevačica Selena Gomez objavila kratki video koji je za još kraće vreme postao hit na društvenim mrežama

Izvor: Twitter/screenshot/@robbiessimp

Pevačica Selena Gomez je pevačica koja je u centar pažnje svetskih medija dospela zbog talenta, ali i veze sa Džastinom Biberom.

Nakon turbuletne veze, raskida, pomirenja i novog raskida, usledela je tužna ispovest o bolesti s kojom se bori godinama unazad. Selena je pre nekoliko godina morala i da ide na transplantaciju bubrega, nakon čega je usledeo povratak na muzičku scenu, a ubrzo i dijagnoza bipolarnog poremećaja.

Uporedo sa stvaranjem muzike Selena se bavi i glumom, pa su tako fanovi mogli da je gledaju u prve dve sezone serije "Only murders in the building", a sada je postala hit na Tviteru iz "desetog razloga". Pevačica i glumica je objavila video u kojem pokazuje svoju šminku, obučena u crnu majicu na bretele, dok su u prvom planu njene grudi.

"Isuse, kolike su!", "Gde si ih krila sve ove godine", samo su neki od komentara na video koji je pregledan više od 5 miliona puta. Pogledajte: