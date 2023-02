CENA IZNAJMLJIVANJA VENČANICA KAO PROSEČNA PLATA! Bela boja više nije "IN"- evo koje će biti NAJMODERNIJE U 2023. godini

Evo koliko treba da izdvojite novca za kupovinu ili iznamljivanje venčanice

Najskuplja venčanica na svetu, egipatskog dizajnera Hani El-Beharija, koštala je čak 14 miliona evra, a sve zbog dijamanata i dragog kamenja koji su je krasili. Mnogi će se složiti da je ova cena i više nego suluda za jednu venčanicu.

Postavlja se pitanje koliko novca je potrebno izdvojiti za savršenu venčanicu, a opet ne isprazniti ceo novčanik. Da li je iznajmljivanje venčanice možda čak i bolja varijanta? Na ta pitanje pokušala je da odgovori za "Prvu" TV, vlasnica jednog salona venčanica, Tea Važić Pungartnik.

"Prosek je negde 500 do 600 evra za iznajmljivanje. Cene konkretno u našem salonu se kreću od 400 do 850, što je i najskuplja venčanica kada je u pitanju iznajmljivanje. A ako pričamo o kupovinu od 1.200 do 2.000 evra", objasnila je Tea i dodala da se mlade najviše odlučuju na "princeza" venčanice tj. "A" kroj. Takođe, ova vlasnica salona venčanica, objasnila je i kako najbolje izabrati venčanicu.

"Nije mit da se ona prilikom kupovine oseti. Kada vam srce zaigra to je ta haljina i kada je devojke biraju treba da se vode time da ide uz njihov karakter", savetovala je Tea i nagovestila šta će 2023. godine biti u trendu.

"Ove godine su jako popularne bež venčanice, šljokice, kao i satenske koje odišu elegancijom", otkrila je Tea za kraj.

