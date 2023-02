STRUČNJACI UPOZORILI NA DIJETU SA JAJIMA KOJA JE ZALUDELA MILIONE: Za 10 dana izgubite MASNOĆE, a onda stiže problem!

Dijeta sa jajima broji milione pregleda na TikTok-u, ali nije održiva.

Izvor: tiktok/@nayrhodes

Pojam #eggdiet privukao je nešto više od 68 miliona pregleda na TikTok-u. Reč je o dijeti koja traje deset dana, sastoji se isključivo od jaja ili grickalica sa niskim sadržajem ugljenih hidrata poput voća ili povrća. Žene se kunu u njenu efikasnost, ali mnoge nisu krile tegobe koje su osetile nakon par dana.

Ako želite savet od stručnjaka, onda bi trebalo da znate da upozoravaju na dijetu koja nije održiva. Dijetetičari i nutricionisti ističu da ishrana usmerena isključivo na jednu namirnicu dovodi do isključivanja mnogih zdravih grupa namirnica koje su inače korisne za naše telo. To može da dovede do nedostatka minerala i vitamina, umora, gubitka težine, promena raspoloženja, slabosti mišića i gubitka kose.

"Iako ova dijeta može brzo da podstakne vaš metabolizam i kratkoročno sagori masnoće, na kraju može da uspori metabolizam i oteža gubitak težine u budućnosti", kaže stručnjak za ishranu Vidur Saini. Jedna korisnica je otkrila da je isprobala dijetu i da slavi njen kraj. "Mislim da mi je muka. Ceo dan mi nije dobro, ali sreća je što je danas deveti dan dijete", objavila je.

Ova dijeta će dovesti do gubitka kilograma, ali i i do još bržeg povratka.

"Zdrava ishrana ne mora da bude komplikovana i ne morate čak ni da se odreknete svoje omiljene hrane. Međutim, moraćete da prestanete da tražite kratkoročna rešenja i usvojite zdravije dugoročne navike", napominje Vidur i dodaje da je potrebno da sagorete više kalorija u odnosu na to koliko ih unesete na dnevnom nivou.