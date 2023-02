PREHLADA TRAJE 3 DO 10 DANA, A AKO NE PROĐE ZA 4 NEDELJE? Doktor otkrio 3 KLJUČNA SIMPTOMA koji predviđaju opasno stanje

Koliko prehlada može da traje i kako da prepoznamo simptom koji nam šalje upozorenje?

Dosta ljudi se ovih dana žali na prehladu: temperaturu, upalu grla, zapušen nos, bolove u telu... Ponekad se čini da ovi simptomi traju večno, pa se postavlja pitanje kako da znamo da je reč o prehladi, čak i ako traje mesec dana? Doktor Piter Menes otkriva da je normalno da prehlada traje duže od uobičajenog predviđenog vremena, ali da postoje znaci koji pokazuju da je stanje ozbiljnije nego što ste mislili.

"Prehlade obično traju tri do deset dana, ali u nekim slučajevima simptome možete da osećate čak tri do četiri nedelje. Ako ste isključili druge infekcije, a vaši simptomi se postepeno pogoršavaju, to možda nije povezano sa prehladom", objašnjava doktor. Nedostatak vazduha, "pištanje" i bol u plućima su znaci na koje treba dodatno da obratite pažnju.

"To bi mogao da bude znak napada astme, upale pluća ili, u slučaju neprijatne boli u grudima, čak i srčanog udara", rekao je dr Menes. Ako imate bilo koji od ovih znakova, važno je da ih ne zanemarite i da se odmah obratite lekaru. Iako je prehlada uzrokovana virusima, druga mogućnost je da imate bakterijsku infekciju, poput upale pluća ili sinusa nakon virusne infekcije, budući da telo može da bude oslabljeno prehladom..

"Pojedinci koji imaju oslabljen imunitet imaju veće šanse da dobiju neku drugu bakterijsku infekciju nakon prehlade. Posetite lekara ako imate bilo kakve povezane simptome bakterijske infekcije, kao što je kašalj sa gustom sluzi, značajna bol u licu ili oticanje", objasnio je doktor.