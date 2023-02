NAJBOLJI SAVJETI KOJE SU MUŠKARCI DOBILI ZA UMJEĆE U KREVETU: ŽENE IM DEMONSTRIRALE KAKO TREBA - IZNENADIĆETE SE!

Muškarci su otkrili kako glase najbolji savjeti za intimne odnose koje su dobili.

Izvor: Yumama

Kažu da razmijena iskustava nikada nije na odmet, pa tako i kada su intimni trenuci u pitanju. Svi smo različiti i ono što nekome prija, neko drugi ne može ni da smisli. Nije tajna da muškarci često vode razgovore o aktivnostima ispod čaršava, a sada su otkrili kako glase najbolji savjeti koje su dobili.

Sve je počelo od jednog korisnika na Reditu koji je postavio ovo pitanje: "Umjesto najgoreg savjeta za odnos, koji je najbolji savjet koji ste ikada čuli?". Uslijedio je niz odgovora od grupe muškaraca koji su otvoreno priznali da su te savjete usvojili i primjenili ih u intimnim odnosima. Ovo su najčešći odgovori:

Prezervativ i predigra

Sve je u tome da saznate šta tačno uzbuđuje vašu partnerku i koje poze najviše voli

Komunicirajte. Razgovarajte o svemu. Ako to radite kako treba, sam razgovor će biti erotičan

Nema žurbe. Radite to polako, biće strastvenije

Polako i u ritmu. Imajte na umu da to nije trka. Obratite pažnju i pričajte o tome šta vam se sviđa, a šta ne

Najgori savjet koji sam čuo bio je "Veličina je bitna", a najbolji "Iskustvo je ženama privlačno"

Najbolju lekciju sam dobio uživo

Jedan muškarac je napisao i kako sebe smatra odličnim ljubavnikom, a sve zahvaljujući grupi žena koje su ga naučile kako pravilno da pruži užitak i prepusti se. "To nije bio toliko savjet, već više fizička demonstracija. Dvije devojke su me uzele pod svoje. Bombardovale su me savjetima: 'Učini ovo, ne ono', 'Gledaj šta će se dogoditi ako napraviš ovo ili ono'. Od tada sam od djevojaka dobio nekoliko komplimenata za svoje umjeće", napisao je on.

Ipak, nije tajna da žene često glume zadovoljstvo. To potvrđuje i istraživanje Dureksa iz 2017. godine koje je otkrilo da oko 10 odsto žena glumi redovno, barem jednom nedeljno.

"Gledajući stalno društvene mreže, ljudi dobijaju utisak kao da svi ostali osim njih imaju sjajan intimni život, a to je daleko od istine. U realnosti su stope se**ualne disfunkcije visoke. Dosadno vođenje ljubavi događa se svima, a velika očekivanja rezultiraće samo osjećajem razočaranosti u vlastitu se**ualnu interakciju. To ipak vodi ka tome da želja za odnosom opada i stvari u spavaćoj sobi postaju sve lošije", smatra dr Marijana Brendon, psihološkinja i diplomirana terapeutkinja za intimne odnose.