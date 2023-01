DOBILA KOMPLIMENT POSLE "AKCIJE" I ZGROZILA SE: Otkrila šta se dogodilo, žene se ujedinile - "To ti je MAMIN DEČAK"

Taman kada je pomislila da je dobila kompliment, sledeća rečenica je sve upropastila.

Izvor: TIktok/Nadinemilad

Koliko je neko "dobar u krevetu" zavisi od ukusa i potreba jedne osobe. Muškarci često izgovaraju ovu rečenicu za devojke koje su na njih ostavile poseban utisak, dok se žene i dalje pitaju šta to zapravo znači. Ipak, jedna od njih dobila je ovaj kompliment nakon intimnog odnosa, a svoju reakciju podelila je na mrežama.

Ona je na TikTok-u otkrila da joj je dečko usred ljubljenja rekao da je najseksepilnija žena sa kojom je bio u vezi. To joj je izmamilo osmeh, iako je priznala da ne veruje u takve izjave. Potom su prešli na aktivnosti ispod čaršava i taman kada se sve činilo da ide kako treba, ostala je zgrožena.

"Rekao mi je da je to najbolji odnos koji je imao, a samo posle par sekundi - dodao je da ga podsećam na njegovu mamu", rekla je devojka i ovaj trenutak povezala sa Edipovim kompleksom koji je razvio Sigmund Frojd. Edipov kompleks je osećanje naklonosti i seksualne želje ka roditelju suprotnog pola i neprijateljska osećanja poput mržnje i ljubomore prema roditelju istog pola.

Izazvala je mnogo komentara, naročito od ženskog pola. "Ako to nije crvena zastava, ne znam šta jeste", "To nije ni mamin sin, ja volim da kažem da je to mamin dečak", "Isto sam jednom doživela, užas", "Muškarci uvek idu za devojkama koje liče na njihove majke", glasili su samo neki od komentara. Šta vi mislite?