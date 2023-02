ZA OVU BOLEST NEMA LEKA I NEIZLEČIVA JE! Dr Lapčević otkrila rešenja: "Samo tako ljudi mogu normalno da ŽIVE SA NJOM"

Kako nastaje i koji su simptomi autoimune bolesti - lupus, otkrila je dr Mirjana Lapčević.

Izvor: Prva TV

Autoimune bolesti su i dalje neistraženo polje lekara, a nastaju onda kada naš imuni sistem, umesto da nas brani, počne da nas napada. Jedna od njih je i lupus, koji često može da se pomeša sa ostalim bolestima zbog sličnih simptoma.

Šta je lupus, kako nastaje, ali i kako se kontrološi, jer lek nažalost ne postoji, gostujući na Prva TV objasnila je dr Mirjana Lapčević, Predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti.

Na početku ona se osvrnula na nedovoljno poznavanje ove bolesti, kako među građanima, tako i među stručnjacima. I dalje se ne znaju detalji kako lupus nastaje, ali zna se da postoji izvesna geneteska predispozicija dobijanja ove autoimune bolesti koja se kreće od 20 do 50 %.

"Lupus je jedna hronična bolest, tj. doživotna. Na nivou medicinske nauke ona nije izlečiva, ali ukoliko se otkrije na vreme i ako se leči savremenim načinom i ako se pacijenti pridržavaju saveta lekara i promene stil života imaju šansu da tu bolest drže pod kontrolom i normalno žive sa njom", napomenula je dr Lapčević.

Kada je reč o faktorima rizika, kako je istakla doktorka, najčešći su infekcije, poput virusne infekcije Epštajn-Barovim virusom, neke druge, kao i bakterijske. Doktorka Lapčević napomenula je i koliko je važno da svi ljudi vode zdrav stil života i da izbegavaju faktgore rizika, među kojima su najvažnije infekcije, stresovi, pušenje...

"Lupus može da zahvati mnoge organe i tkiva, to je sistemska bolest vezivnog tkiva, što znači da može da zahvati čitavo telo. On se javlja devet puta češće kod žena i javlja se od 14, 15. godine pa do 55", dodala je doktorka za kraj.

Takođe, iznenadna pojava plikova, perutanja, promene boje ili osipa mogu da ukazuju na prisustvo ove autoimune bolesti, dok tzv. "leptirski osip" se obično koristi kao marker za identifikaciju lupusa.