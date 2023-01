ŽIGOLO OTKRIO SVE TAJNE POSLA - EVO KO ME ANGAŽUJE! Istina razotkrila dame, hoće ono što nemaju kod muževa! (FOTO)

Rajan Džejms godinama radi kao žigolo i u nastavku otkriva zašto ga žene angažuju!

Izvor: Instagram/ryanjamessydney

Ako ste mislili da žigola angažuju samo starije dame, prevarili ste se. Rajan Džejms je odlučio da napusti posao u industriji finansija i oproba se u svijetu žigola! Odlučio je da razbije sve predrasude koje vladaju i tom prilikom otkrio da ga sve više angažuju žene u 30-im, ali i one u 20-im godinama koje nisu zadovoljne dosadašnjim iskustvom.

Objasnio je da su ga prije nekoliko godina uglavnom zvale starije žene u pedesetim i šezdesetim godinama, ali i da danas ima problem sa mlađima. "Stvar sa mlađim klijentkinjama je ta što nemaju toliko novca, tako da to obično bude jednokratno iskustvo. Video sam dosta djevica tokom ovih godina. Obično su stidljive i nervozne, ali dolaze sa stavom koji je samo: 'Hajde da uradimo ovo!'. Video sam klijentkinje koje su u 40-im godinama i još uvijek su nevine", rekao je Rajan.

Rekao je da ima mnogo žena koje su romantično privučene ženama, ali intimno privučene muškarcima, i tu se pojavljuje on. "Ponekad su to ljudi koji su se nedavno razveli ili ljudi koji su još u braku, ali dugo nisu bili intimni sa svojim partnerom. Najmlađa klijentkinja koja me je angažovala imala je 20 godina", otkrio je Džejms.

Objasnio je šta ženama najviše smeta u braku, kao i da je to glavni razlog zbog kojeg ga angažuju. "Klijentkinje se često žale da im se u intimnom odnosu događa da je partner usmjeren samo na sebe i da je priča gotova čim on doživi vrhunac. Ono što one žele jeste da se partneri fokusiraju na njih, što su spremne i da uzvrate", rekao je Džejms i dodao:

"Usluga eskorta je kao da žena ode u bar i predloži muškarcu da odu u njen stan gde će je masirati. Velika većina muškaraca to ne bi odbila. Ali stvar je u tome što je retko koji od njih maser ili terapeut. On može da uživa u masiranju, ali nije profesionalac. Ako želite specifično seksualno iskustvo, mnogo je teže da pronađete tačno ono što želite. Eskort tačno to može da vam pruži", objasnio je.