Fernando Gago je možda umio da bude pouzdani vezista u velikim evropskim klubovima, ali u ljubavi mu to nije bila jača strana.

Izvor: Instagram/screenshot/fergago5oficial/micavazquezok

Mnogi se još uvijek dobro sjećaju Fernanda Gaga. Ovaj 36-godišnji Argentinac prije dvije godine je okončao fudbalsku karijeru, tokom koje je najbolje poznat po pet godina provedenih u Real Madridu.

Stigao je za mnoge najveći klub na svijetu sa 19 godina, igrao je i prije i posle toga za Boku Juniors, ali i za Romu, Valensiju i Velez. Ipak, Gago je poslednjih godina postao posebno poznat po svom turbulentnom ljubavnom životu, a sada su stigle i žestoke optužbe na njegov račun.

Gago je prvi put u centru pažnje bio prošle godine, kada je okončao desetogodišnji brak s nekadašnjom teniserkom Žizel Dulko. Sve je "puklo" kada je ona zatekla Fernanda u krevetu sa svojom najboljom prijateljicom. A čini se da je Gago oduvek bio poprilično nevjeran svojim djevojkama i ženama.

To je otkrila njegova bivša djevojka, glumica Mikaela Vaskez. Ona je otvoreno pričala o nekadašnjoj fudbalskoj zvijezdi i predstavila ga kao pravog žigola. Ovo je Žizel Dulko, Gagova bivša supruga:

"Zbog njega sam otišla u Madrid. Imao je 19 godina i osjećala sam veliku strast prema njemu. Bila je to teška veza. Veoma je teško biti s fudbalerom. Srećom, tada još nije bilo Instagrama, ali šta bi se tek dešavalo da ih je bilo", počela je Mikaela.

"Raskinuli smo jer me je prevario s pola Argentine i pola Evrope. Znam li koliko puta me je prevario? Čula sam određene priče, ali ko zna. Imali smo 19 godina, a on je iznenada dobio novac i moć. Šta mladom momku više treba?", pitala se.

"Nikad ga nisam osuđivala. Pokušala sam da razumijem momka koji ima 20 godina, a koji je iznenada uletio u ogroman novac. Zbog toga je izgubio glavu. Bila sam mu vjerna sve dok nisam vidjela da smo na putu ka raskidu. Morala sam da mu se osvetim. Bila je to čista osveta", rekla je Mikaela o Fernandu Gagu. Ovo je Mikaela Vaskez: