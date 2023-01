TRPIM UŽASNE POSLEDICE MOŽDANOG UDARA! Posle manje od godinu dana, manekenka SLOMLJENA - "Ovo je najstrašnije ikada..."

Hejli Biber otkriva sa kakvim posledicama se suočava nakon što je preživela moždani udar u martu prošle godine.

Manekenka i supruga Džastina Bibera primljena je u martu 2021. godine u bolnicu u Los Anđelesu zbog moždanog udara! Tada je obavestila javnost da je imala mali krvni ugrušak u mozgu, što je izazvalo nedostatak kiseonika. Dva meseca kasnije, Hejli Biber je otvorila dušu u snimku pod nazivom "Pričam svoju priču", u kom je objasnila sve detalje o simptomima.

Prošlo je skoro godinu dana od tada, ali Hejli se danas suočava sa posttraumatskim stresnim poremećajem - PTSP. To je anksiozni poremećaj koji se javlja kod nekih osoba nakon što su bile izložene opasnom događaju. "Nakon moždanog udara sam se borila sa teskobom. Borila sam se sa simptomima PTSP-a poput straha da će se to možda ponovo dogoditi", otkrila je Hejli u podkastu "Run-Through with Vogue".

Hejli je istakla da joj teško pri samoj pomisli na moždani udar. Objasnila je da joj je to najgora stvar kroz koju je ikada prošla u životu. "Ali mislim da je vedrija strana za mene to što me je to navelo da otkrijem da imam rupu u srcu", izjavila je 26-godišnja manekenka, koja je morala da ode na operaciju srca. Radilo se o zahvatu kojim se zatvaraju patološki otvori na srcu koji dovode do moždanih udara kod mladih ljudi, te se obično izvodi kod osoba koje su već prebolele moždani udar bez prethodnih vidljivih uzroka.

Podsetimo, ovako je Hejli govorila o moždanom udaru:

"Imala sam zastrašujući incident 10. marta. Dan je bio potpuno normalan, imala sam normalnu komunikaciju i bili smo usred razgovora. Odjednom sam imala čudan osećaj, kao da mi je prošao niz ruku i rame, sve do vrhova prstiju. Htela sam, ali nisam mogla da govorim. Desna strana lica je počela da visi, nisam mogla da izgovorim rečenicu. Tako da, odmah sam pomislila da dobijam moždani udar. Definitivno najstrašniji trenutak u mom životu. Toliko mi je stvari prolazilo kroz glavu. Mogla sam da hodam potpuno dobro, ali u tom trenutku bio je problem govora", govorila je manekenka.